Ajax-fans na bemiddeling UEFA toch welkom bij uitduel met Real Sociedad

Supporters van Ajax mogen op 28 november toch naar de uitwedstrijd van de Amsterdamse club tegen Real Sociedad in de Europa League. Eind oktober maakte de club uit San Sebastian duidelijk dat er geen uitfans welkom waren, na bemiddeling van de Europese voetbalbond UEFA zijn er nu toch kaarten beschikbaar.

Ajax zegt "verheugd" te zijn met deze uitkomst. De club stapte naar de UEFA en heeft de afgelopen weken veelvuldig contact gehad met de bond en Real Sociedad. Mede dankzij de bemiddelende rol van de UEFA en de inzet van verschillende supportersorganisaties, is het plan dat Ajax eerder heeft ingediend nu goedgekeurd.

Slechte ervaringen

In november vorig jaar misdroegen supporters van Benfica zich bij Real Sociedad. Fans van de Portugese club gooiden vuurpijlen in vakken van de thuisclub. In oktober van dit jaar ging het opnieuw mis tijdens een Europees duel van Real Sociedad, dit keer tegen Anderlecht. Belgische supporters gooiden onder meer met stoeltjes. Vijf fans van Anderlecht werden opgepakt.