Reuters De president van Rwanda, Paul Kagame

NOS Sport • vandaag, 14:59 Rwanda dient bid in voor eerste Formule 1-race in Afrika sinds 1993

Rwanda heeft een bid ingediend om een Formule 1-race te organiseren, zo maakte de Rwandese president Paul Kagame vrijdag bekend.

Kagame deed de mededeling voorafgaand aan het Formule 1-gala in de hoofdstad Kigali, waar Max Verstappen zijn vierde kampioenstrofee krijgt. "Ik ben blij officieel te kunnen aankondigen dat Rwanda zich kandidaat stelt om de racespanning terug te brengen naar Afrika. Ik wil Formule 1-baas Stefano Domenicali hartelijk bedanken voor de goede vooruitgang in onze gesprekken tot nu toe."

Laatste GP in Afrika

De laatste grand prix in Afrika werd in 1993 verreden, destijds in het Zuid-Afrikaanse Kyalami, ten noorden van Johannesburg. Volgens Afrikaanse media zou er nu een nieuw circuit gebouwd moeten worden vlak bij de nieuwe internationale luchthaven in Bugesera, zo'n 40 kilometer van hoofdstad Kigali.

Wanneer de Formule 1 moet terugkeren in Afrika blijft vooralsnog onduidelijk.

In augustus sprak zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich al uit over een race in Afrika. "De tijd is daar 100 procent rijp voor. We kunnen geen races op andere locaties toevoegen en Afrika blijven negeren, waar de rest van de wereld alleen maar van neemt. Niemand geeft Afrika iets", aldus de Brit.

De baas van de autosportbond FIA, Mohammed Ben Sulayem, zegt dat Rwanda een steeds grotere invloed krijgt op de autosport. Daarom is er door hem en de Rwandese minister van sport al eerder gepraat over de ontwikkeling van de sport in het Afrikaanse land.

Daarnaast is daar nu dus ook het Formule 1-gala. "Om hier in Rwanda te zijn voor zo'n belangrijk moment op de kalender van de FIA is een bewijs van de kracht van deze natie. De toekomst van de autosport hier in Afrika ziet er rooskleurig uit," aldus Ben Sulayem.

Taakstraf Verstappen In aanloop naar het FIA-gala in Rwanda voert Max Verstappen zijn 'taakstraf' uit. Van de viervoudig wereldkampioen wordt verwacht dat hij bijdraagt aan activiteiten van de jeugdtak van de Rwanda Automobile Club. Dit omdat hij in een persconferentie na de GP van Singapore het woord fucked bezigde. Verstappen was uiterst verbolgen over zijn straf en saboteerde daarna een persmoment.