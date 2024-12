AFP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 20:51 'Taakstraf' Verstappen bekend: jonge coureurs helpen bij uitreiking in Rwanda

Max Verstappen moet rondom de FIA Award Ceremony in Rwanda aan de slag met jonge, lokale coureurs. Dat is de straf die de internationale autosportfederatie de Formule 1-wereldkampioen heeft gegeven om zijn taalgebruik rondom de Grand Prix van Singapore.

In de Rwandese hoofdstad Kigali ontvangt Verstappen, die vandaag zesde werd in de laatste race van het jaar, volgende week zijn vierde WK-trofee op rij. In aanloop daarnaartoe wordt van hem verwacht dat hij bijdraagt aan activiteiten van de jeugdtak van de Rwanda Automobile Club.

Nasleep

Na de Grand Prix van Singapore werd al aangekondigd dat Verstappen een soort 'taakstraf' zou krijgen, omdat hij in een persconferentie het woord fucked bezigde. Verstappen was daar uiterst verbolgen over en saboteerde daarna een persmoment.

Ook in de weken die volgden, ging het veel over de strengere lijn die de FIA inzette tegen schuttingtaal. De vakbond van coureurs stuurde zelfs een brief naar Mohammed Ben Sulayem, waarin ze hem van hypocrisie beschuldigden.

In 2018 kreeg Verstappen ook al een 'taakstraf' opgelegd van de FIA, toen omdat hij Esteban Ocon een duw had gegeven na een race. Toen moest hij met stewards meelopen bij een Formule E-race in Marrakech.