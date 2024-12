Reuters Connect Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 18:16 In Abu Dhabi is Verstappen vooral blij dat seizoen erop zit: 'RB20 museum in' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Na een paar seconden was het al duidelijk. Geen vijfde Formule 1-zege op rij voor wereldkampioen Max Verstappen in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit, waar hij in 2021 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde, ging het mis in de eerste bocht. Een aanvaring met Oscar Piastri (McLaren) verziekte in één klap de grand prix voor beide rijders.

"Mijn start was goed. Ik zag een gaatje en dook erin", zei Verstappen na de seizoensfinale, waarin hij teleurstellend als zesde over de streep kwam. Waar hij in het verleden soms maanden nodig had om een fout toe te geven, trok hij nu onmiddellijk het boetekleed aan.

"Ik had meteen door dat er niet genoeg ruimte was en probeerde Oscar nog te ontwijken. Natuurlijk was het niet mijn intentie te crashen, maar helaas raakten we elkaar net. Dat is balen. Het was mijn schuld."

Ongelukkig

Het seizoen eindigde dus met een katertje. "Ik doe dit niet expres. Het was een tikje ongelukkig. Ik heb mijn excuses aangeboden, meteen toen Oscar uit de auto stapte. Hij kon er niks aan doen, heeft me waarschijnlijk niet eens gezien. Als je vooraan start, kijk je niet wat er achter je gebeurt. Ik had niks te winnen, niks te verliezen en ging ervoor. Dat we allebei spinden is niet wat je wil."

Reuters Verstappen probeerde er langs te gaan bij Piastri, maar dat mislukte

De wedstrijdleiding wees Verstappen aan als zondebok en deelde een tijdstraf uit van tien seconden. De Red Bull-coureur trok op de boordradio fel van leer, maar liet zich na de race niet uit de tent lokken. "Ik wil het niet over de straf hebben. Ik begrijp er onderhand niets meer van. Er is geen touw aan vast te knopen."

In zijn ogen en lichaamstaal was de verbazing en het onbegrip duidelijk zichtbaar. "Ik ga me er niet meer druk om maken. Dat is tijdverspilling. Het is veel belangrijker dat ik het meteen heb rechtgezet met Oscar. Ik heb geen zin om met gedoe de winter in te gaan."

Piastri is pissig, maar blijdschap overheerst Oscar Piastri baalde als een stekker van het moment met Max Verstappen in Abu Dhabi. "Dat was behoorlijk beroerd, die racestart. De feiten en de straf voor Max spreken denk ik voor zich. It sucked. Ik wist dat het heel moeilijk zou worden om weer naar voren te komen. Maar we zijn kampioen, dus het doet er niet meer toe." McLaren won voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel. "Ik ben trots op dit seizoen. Het zal nog wel even duren voor ik besef welke resultaten Lando en ik hebben neergezet. Ik was nog niet eens geboren toen McLaren voor het laatst kampioen werd. Ik verheug me erop om die honderden lachende gezichten in de fabriek te zien."

Vervolgens laat hij zich toch nog door een journalist verleiden tot pittige uitspraken. De irritatie over 'autosportpolitie' FIA zit diep. "Ik verwachtte een veel zwaardere straf. Twintig seconden, dertig seconden, een stop & go..." En dan is er nog die vervelende bonusstraf: verse strafpunten op zijn licentie.

Verstappen staat nu op acht: nog vier erbij en hij wordt een grand prix geschorst. "Misschien ga ik wel naar twaalf als de baby komt", zegt hij cynisch verwijzend naar de zwangerschap van vriendin Kelly Piquet. "Dan kan ik met vaderschapsverlof."

Museum

De 27-jarige Limburger straalt het al weken uit en gaf het deze maand al eerder toe: hij is opgelucht dat de 24 raceweekends voorbij zijn. "Ik ben heel erg blij dat het over is en dat de RB20 het museum in kan. Het seizoen duurde veel te lang. Hoog tijd om lekker vakantie te vieren nu."

Dat McLaren de wereldtitel voor constructeurs veroverde, is volgens Verstappen dik verdiend. "Ze waren solide en bijna overal sterk. We hadden graag meegevochten, maar bij ons ging te veel mis."

Met dat laatste doelt de wereldkampioen op de wispelturige RB20-bolide, die na een ijzersterke seizoensstart steeds matiger ging presteren. Verstappen wist de schade meestal te beperken, maar teamgenoot Sergio Pérez kon er niet mee uit de voeten.

Reuters Verstappen en Pérez voor de Grand Prix van Mexico

De Mexicaan won dit seizoen geen enkele race, maar Verstappens oordeel is mild. "Mensen zijn erg hard voor Checo geweest. Natuurlijk waren er weekends die beter hadden gekund, maar Sergio is geen idioot. Ik werk al jaren met hem, week-in-week-uit. De auto was moeilijk te besturen en daar heeft hij enorm onder geleden."

Pérez viel in Abu Dhabi uit en het heeft er alle schijn van dat zijn carrière bij Red Bull Racing ondanks een doorlopend contract stopt. De renstal hakt de komende week de knoop door.

Nieuw-Zeelander Liam Lawson en Japanner Yuki Tsunoda azen allebei op de vrijkomende cockpit. "Het is aan het team", hield Verstappen zich op de vlakte. "Ik heb altijd prima met Sergio gewerkt." Het zal snel duidelijk worden of hij dat opzettelijk in de verleden tijd zegt.