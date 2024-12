AFP Prins Andrew

NOS Nieuws • vandaag, 13:19 Chinese vertrouweling prins Andrew als spion VK uit gezet

Een Chinese zakenman die als vertrouweling van prins Andrew gold mag het Verenigd Koninkrijk niet meer in. De regering verdenkt hem van beïnvloeding namens de Chinese overheid: de 50-jarige man stond zo dicht bij de broer van koning Charles dat hij zelfs eens was uitgenodigd op zijn verjaardagsfeest.

De zaak kwam aan het licht doordat de man, alleen bekend onder de aanduiding H6, in beroep was gegaan tegen het besluit uit maart 2023 om hem niet langer toe te laten. De rechters bevestigen nu dat het regeringsbesluit terecht in het landsbelang is genomen. Andrew had volgens hen een "ongebruikelijk nauwe band" opgebouwd met H6.

"De minister van Binnenlandse Zaken mocht concluderen dat eiser een risico vormde voor de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk", schrijven de rechters daarom in het vonnis. "Ze had het recht te concluderen dat een inreisverbod gerechtvaardigd en proportioneel is."

'Hoog in de boom'

H6 had in China als lage ambtenaar gewerkt toen hij in 2002 als dertiger ging studeren aan de Universiteit van York. Met een Britse graad in openbaar bestuur op zak ging hij daarna aan de slag als handelsadviseur van Britse bedrijven in China. Hij verdeelde daarvoor zijn tijd tussen Groot-Brittannië en zijn geboorteland.

De nauwe banden met de prins kwamen aan het licht toen in 2021 brieven van een koninklijk adviseur werden gevonden tijdens een douanecontrole. Daaruit bleek dat H6 gemachtigd was om als vertegenwoordiger van de prins op te treden tegenover zakenrelaties in China.

Andrews adviseur drukte H6 op het hart hoeveel vertrouwen zijn baas in hem had. "Onderschat nooit de kracht van die relatie. Op wat interne naasten na zit je op het absolute topje van een boom waar heel, heel veel mensen in zouden willen zitten."

Hij voegde eraan toe dat er ook een manier was gevonden "om de relevante personen ongemerkt in en uit het huis in Windsor te krijgen". Wie of waarom naar het landgoed van toen nog koningin Elizabeth gesmokkeld moest worden, werd niet duidelijk.

Eerder in opspraak

De binnenlandse veiligheidsdienst MI5 vreesde dat H6 zijn band met de prins kon aanwenden om regeringsstandpunten over China te beïnvloeden. H6 zou in dienst zijn van een organisatie die de Chinese Communistische Partij gebruikt om invloed in het buitenland vergaren. Zijn gedrag zou volgens MI5 passen in de "geduldige, goed gefinancierde misleidingspraktijken om invloed te kopen en uit te oefenen" van de Chinese overheid.

Het is niet de eerste keer dat prins Andrew in opspraak komt vanwege zijn grote zakenbelangen met twijfelachtige figuren: in de jaren 80 kreeg hij al de bijnaam Airmiles Andy vanwege zijn neiging de wereld rond te vliegen om dealtjes te sluiten. Zijn banden met de schatrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein leidden er in 2022 toe dat hij een schikking trof met de vrouw die hem betichtte van seksueel misbruik. Zijn moeder ontnam hem daarna zijn openbare functie, militaire rangen en de titel Zijne Koninklijke Hoogheid.

Buckingham Palace wil dan nu ook niet op de aantijgingen reageren, omdat Andrew geen deel meer uitmaakt van het Britse koninklijk huis.