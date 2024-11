AFP Prins Andrew kort voor de Paasdienst in St. George's Chapel, afgelopen voorjaar

NOS Nieuws • vandaag, 16:47 Biograaf: koning Charles verbreekt financiële banden met prins Andrew Arjen van der Horst correspondent Verenigd Koninkrijk

Prins Andrew, de jongere broer van de Britse koning Charles III, verliest zijn koninklijke toelage van 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) per jaar. Ook krijgt hij niet langer de kosten van zijn persoonlijke beveiliging vergoed. Dat staat in een geüpdatete biografie over Charles.

Het boek verschijnt volgende week en is geschreven door de bekende Britse auteur Robert Hardman, die meerdere boeken over de koninklijke familie op zijn naam heeft.

Andrew raakte in opspraak door zijn vriendschap met de omstreden zakenman Jeffrey Epstein. De Amerikaanse multimiljonair, die bekendstond om wilde seksfeesten op zijn Caraïbische privé-eiland, was veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Later beschuldigde de Amerikaanse justitie hem ook van 'sekshandel' in minderjarigen. Epstein is overleden in zijn cel, hij zou in afwachting van de rechtszaak een eind aan zijn leven hebben gemaakt.

De prins onderhield jarenlang banden met Epstein, ook nadat die in 2010 was veroordeeld. Zo zou Andrew de toen 17-jarige Virginia Giuffre, een vermeende seksslaaf van Epstein, meerdere malen hebben verkracht. De prins heeft met haar een schikking getroffen. Volgens Britse media gaat het om een bedrag van 14 miljoen euro.

Rampzalig interview

In 2019 gaf prins Andrew een uitgebreid interview aan het BBC-programma Newsnight, waarin hem onder meer werd gevraagd naar zijn banden met Epstein. Het interview verliep rampzalig met een reeks bizarre verklaringen van de prins. Hierop besloot toenmalig koningin Elizabeth hem zijn militaire titels en andere koninklijke erefuncties af te nemen.

Ook was prins Andrew niet langer een 'werkend lid' van de koninklijke familie. Working royals treden op namens de monarch in officiële functies en kunnen in die hoedanigheid aanspraak maken op een vergoeding uit een koninklijk fonds. Met het verliezen van zijn functie raakte prins Andrew ook zijn inkomen kwijt. Sindsdien was hij afhankelijk van een persoonlijke toelage uit de privéfondsen van koning Charles.

Ruime villa

De Britse monarch worstelt al langer met zijn jongere broer, met wie hij al vele jaren in onmin leeft. Charles had al eerder besloten dat prins Andrew zijn koninklijke residentie moet verlaten, de Royal Lodge. Andrew woont sinds 2004 in dit 19e-eeuwse pand, een luxueuze villa met dertig kamers op het landgoed van Windsor Castle.

De koning wil dat zijn jongere broer verhuist naar het kleinere Frogmore Cottage, de voormalige residentie van prins Harry, die vijf kamers telt. Sinds het vertrek van de jongste zoon van Charles naar Californië staat het verblijf leeg.

Prins Andrew weigert echter de Royal Lodge te verlaten. Door zijn fondsen af te snijden hoopt de koning dat de prins niet meer in staat de hoge lasten voor het onderhoud van de ruime villa te betalen, zo staat in de biografie van Hardman. "De prins is niet langer een financiële last voor de koning", zo zei een bron binnen het koninklijk huis tegen de auteur.