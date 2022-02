Prins Andrew voor altijd in het koninklijke verdomhoekje

Is er nog eerherstel mogelijk voor de Britse prins Andrew? De schikking die hij heeft getroffen met Virginia Giuffre is geen officiële schuldbekentenis. Toch viel de bijbehorende verklaring op door het ontbreken van een vaak gehoorde zinsnede.

"De verklaring bevat niet de taal die gebruikelijk is voor een Amerikaanse schikking", constateert de voormalige Amerikaanse openbaar aanklager Mitchell Epner in een interview met The Times. "Normaal verklaart de aangeklaagde dat hij geen schuld bekent of dat hij de aantijgingen blijft ontkennen."

Die expliciete formulering ontbrak in de schikking die prins Andrew trof met Giuffre. Wel verklaarde hij dat het nooit zijn bedoeling was geweest om het karakter van de 38-jarige Amerikaanse te besmeuren. Tevens erkent hij dat Giuffre het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik en betreurt hij zijn vriendschap met zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Giuffre had een civiele zaak aangespannen, waarin ze Andrew beschuldigde van seksueel misbruik. In 2001 zou de prins haar meerdere malen verkracht hebben toen ze nog minderjarig was. Volgens Giuffre gebeurde dit allemaal in de woningen van de steenrijke pedofiel Jeffrey Epstein en zijn partner Ghislaine Maxwell, met wie Andrew goed bevriend was.

Een tijdlijn met de belangrijkste momenten rondom de zaak: