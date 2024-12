Orange Pictures Noël van 't End

NOS Sport • vandaag, 22:03 Judoka Van 't End worstelt al drie jaar met dopingzaak: 'Immens pittig'

Voor Noël van 't End geen NK judo in Almere dit weekend. De wereldkampioen van 2019 in de klasse tot 90 kilogram hangt een tweejarige schorsing boven het hoofd vanwege fouten rondom dopingcontroles. Aanstaande dinsdag staat hij voor de bestuursrechter.

"Ik loop er al drie jaar mee rond", zegt Van 't End tegen de NOS. "Dat is immens pittig. Mentaal heel zwaar. Het knaagt aan je. Je wil gewoon plezier hebben en dat word je hierdoor ontnomen."

'Heb fouten gemaakt, Dopingautoriteit ook'

De zaak van de 33-jarige Van 't End draait om het doorgeven van de zogeheten whereabouts. Topsporters zijn verplicht om een uur per dag beschikbaar te zijn voor dopingcontrole. Ze moeten zelf opgeven waar ze op welk moment zijn.

Bij drie keer een gemiste test of het te laat of niet doorgeven van wijzigingen binnen een jaar is de sporter in overtreding. Volgens de Dopingautoriteit miste Van 't End twee keer een test en wijzigde hij één keer zijn whereabouts te laat.

"Ik heb fouten gemaakt en de Dopingautoriteit ook in mijn ogen", zegt Van 't End. "Daar gaan we over zitten."

Luister hieronder naar het interview met Noël van 't End:

audiofragment Van 't End: 'Immens pittig, mentaal heel zwaar'

Het is voor het eerst dat in Nederland een rechter zich buigt over zo'n zaak. Voorheen werden deze zaken afgehandeld achter gesloten deuren, maar sinds 2019 is de Dopingautoriteit een overheidsorgaan en staat de weg naar de bestuursrechter open.

'Elk toernooi kon mijn laatste zijn'

De zaak wordt dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld, maar het draait dan om de vraag of de rechtbank de zaak mag behandelen. Verliest Van 't End de zaak, dan is het aan de Dopingautoriteit om te beslissen wat er verder gebeurt.

Met de dopingzaak in zijn achterhoofd deed Van 't End afgelopen zomer gewoon mee aan de Olympische Spelen van Parijs. De oud-wereldkampioen werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Braziliaan Rafael Macedo.

"Ik heb de zaak gelukkig over de Spelen heen kunnen tillen, maar het heeft de afgelopen jaren zwaar meegewogen", zegt Van 't End. "Elk toernooi kon mijn laatste zijn. Negativiteit, dat werkt niet."

Nu de Spelen voorbij zijn, richt Van 't End zich volledig op de zaak. "Ik wil geen smetje achter mijn naam. Dat is er ook niet. Het waren kleine kutfoutjes die iedereen kan overkomen. Ik wil bewijzen dat er niks aan de hand was."