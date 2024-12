ANP Van 't End in actie op de Olympische Spelen

NOS Sport • vandaag, 12:14 Judoka Van 't End moet vrezen voor tweejarige schorsing na fouten met dopingcontrole

Judoka Noël van 't End hangt een tweejarige schorsing boven het hoofd vanwege gestelde fouten rondom zijn dopingcontroles. Dinsdag staat de wereldkampioen van 2019 (in de klasse tot 90 kilogram) voor de bestuursrechter tegenover de Dopingautoriteit. Het is voor het eerst dat in Nederland een rechter zich buigt over zo'n zaak.

Topsporters zijn verplicht om een uur per dag beschikbaar te zijn voor dopingcontrole, de zogenaamde whereabouts. Ze moeten zelf opgeven wanneer dat het geval is en op welk adres. Via een app kan een sporter zijn of haar verblijfplaats aanpassen als er iets verandert. Volgens de Dopingautoriteit miste Van 't End twee keer een test en wijzigde hij één keer zijn whereabouts te laat.

Bij drie keer een gemiste test of het te laat of niet doorgeven van wijzigingen binnen een jaar is de sporter in overtreding. De straf daarvoor is twee jaar schorsing.

Vorige maand kwam aan het licht dat voormalig schaatsster Irene Schouten aan eenzelfde schorsing is ontsnapt, nadat ook zij drie keer in een jaar tijd een fout had begaan rondom dopingcontroles.

Bezwaar aangetekend

Van 't End heeft bij twee van de drie whereabouts-fouten bezwaar aangetekend bij de Dopingautoriteit. Voorheen werden deze zaken afgehandeld achter gesloten deuren. Maar sinds 2019 is de Dopingautoriteit een overheidsorgaan en staat de weg naar de bestuursrechter open.

De zaak wordt dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld, maar draait om de vraag of de rechtbank de zaak mag behandelen. Als dat inderdaad het geval is, kan het zijn dat meer sporters via de Nederlandse rechter een mogelijke schorsing aanvechten. Verliest Van 't End de zaak, dan is het aan de Dopingautoriteit om te beslissen wat er verder gebeurt.