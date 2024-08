ANP Joanne van Lieshout

NOS Sport • vandaag, 09:42 Judoka's sluiten Spelen af zonder medaille: 'Mis killersmentaliteit' Anne van Eijk

Teleurstellend. Dat is het woord dat veelvuldig klinkt als het gaat om de olympische judoprestaties van de Nederlandse ploeg.

Bas Meerveld, een van de bondscoaches van de vrouwenploeg, en voormalig judoka's Edith Bosch en Henk Grol zijn het daarover eens. Want voor het eerst in veertig jaar haalde geen enkele Nederlandse judoka een olympische medaille. Ook in de teamwedstrijd werd de Nederlandse ploeg snel uitgeschakeld.

"Ik maak me wel zorgen", vertelt Bosch, nadat vrijdag is gebleken dat ook de laatste Nederlandse judoka zonder individuele medaille huiswaarts zal keren. "Ik sta er iets te ver vanaf om een heel goede verklaring te geven, maar wat ik zie is dat we alle kwaliteiten en potentie hebben in de ploeg. En als je dan ziet wat de output is, mis ik killersmentaliteit. Het echt over lijken willen gaan."

Bosch: "Als het erop aankomt, is het de dood of de gladiolen wat mijn betreft. En dat mis ik bij sommigen."

Dat is ook Grol, die dit toernooi co-commentator voor de NOS is bij het judo, opgevallen. "Ik ben er niet voor om mijn sport kapot te maken, maar ik vind dat we het hier ook zijn om te vertellen wat we hebben gemist en dat is strijd. En dat is wel de basis van de judosport."

"Ze kunnen in principe allemaal goed judoën", zegt Grol. "Ze misten naar mijn idee gewoon de wil om te winnen. Dat vond ik dit toernooi kenmerkend voor de Nederlandse ploeg. Natuurlijk heb je stress voor zo'n toernooi, dat heeft iedereen, maar je moet wel blijven handelen en door die spanning heen vechten. Je moet hier je beste wedstrijd judoën, je moet het laten zien."

Bondscoach Meerveld had eveneens op meer succes gehoopt. "In de vrouwenploeg zitten drie dames die een medaille kunnen halen, dan is nul heel erg teleurstellend."

Niet opletten

"Judo blijft wel judo natuurlijk, het kan in een tiende van een seconde over zijn", vertelt Bosch. "Maar als je dan in een interview daarna de judoka hoort zeggen: ik lette even niet op... Dan denk ik: het zijn de Olympische Spelen, die zijn één keer in de vier jaar, hoe kun je dan even niet opletten?"

ANP Frank de Wit

Zoekend naar een verklaring voor het uitblijven van olympisch succes in Parijs komt Grol uit bij de voorbereiding. "Zeker bij de mannen, die hebben allemaal hun niveau niet gehaald. Dat is wel pijnlijk om te zien."

"Van Frank de Wit, Noël van 't End en Michael Korrel had ik bijvoorbeeld meer verwacht, en bij de vrouwen van regerend wereldkampioen Joanne van Lieshout en Sanne van Dijke."

Ook Meerveld had van onder anderen Van Lieshout meer verwacht. "Joanne is net junior-af, maar wel wereldkampioen. Daar verwacht je wat van, maar ze is ook nog superjong (21 jaar), dat moeten we niet vergeten. Dan kan het best indrukwekkend zijn wat er op je afkomt tijdens een Spelen."

Volgens de bondscoach moet er niet te veel waarde worden gehecht aan de statistiek dat voor het eerst sinds 1984 geen medaille werd veroverd door een judoka op de Spelen. "De tijd veranderen sowieso, je kan het niet meer vergelijken met vroeger. De sport wordt steeds mondialer, steeds professioneler."

Veranderingen

Dat er iets moet veranderen, daar zijn Bosch, Grol en Meerveld het in elk geval over eens. Maar tegelijkertijd hebben ze alle drie nog geen idee hoe dat aangepakt moet worden.

Meerveld: "Dat er dingen anders moeten, dat is denk ik wel duidelijk. Maar ik denk dat het vooral een kwestie van doorontwikkelen is. Natuurlijk moeten er dingen veranderen, er moeten stappen gemaakt worden, want dit is niet goed genoeg."

Over de centralisatie, waarbij de judoka's allemaal op sportcentrum Papendal samengebracht werden, heerst verdeeldheid, weet Edith Bosch. "Maar ik weet niet of het echt daaraan ligt. De handballers werden eerst ook uitgelachen om de centralisatie, maar die spelen acht jaar later de sterren van de hemel."

Het is in elk geval wel tijd voor een kritische blik, vindt Bosch. "Ik denk dat we veel meer kunnen dan we nu hebben laten zien. Er zit veel meer in, maar het komt er niet uit."

Meerveld kijkt al verder vooruit na de teleurstellende Spelen van Parijs. "We willen doorontwikkelen en bij de Spelen van Los Angeles over vier jaar gaan oogsten."