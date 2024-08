ANP Michael Korrel

NOS Sport • vandaag, 09:08 Judoploeg sluit teleurstellende Spelen af met snelle uitschakeling in teamwedstrijd

De Nederlandse judoka's zijn ook in teamverband uitgeschakeld op de Olympische Spelen. In de achtste finales, voor TeamNL de eerste ronde waarin ze in actie kwamen, verloor de Nederlandse ploeg van Servië.

Voor Nederland kwamen Julie Beurskens (-57 kilogram), Tornike Tsjakadoea (-73 kilogram), Joanne van Lieshout (-70 kilogram), Noël van 't End (-90 kilogram), Marit Kamps (+70 kilogram) en Michael Korrel (+90 kilogram) in actie.

Beurskens en Van Lieshout maakten de enige twee punten voor Nederland. Zij wonnen hun partij allebei met ippon.

Na nederlagen van Tsjakadoea, Van 't End en Kamps was het aan Korrel om er een beslissend zevende duel uit te slepen. Hij liep in de extra tijd tegen Aleksandar Kukolj echter een derde straf op, waarmee ook die laatste strohalm was geknapt.

Dit was het laatste judotoernooi op de Olympische Spelen in Parijs. Vooraf had de Nederlandse ploeg het doel gesteld om met twee medailles de Franse hoofdstad te verlaten. Het werden er nul.