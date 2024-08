ANP Liemarvin Bonevacia eerder dit jaar bij de EK atletiek

NOS Sport • vandaag, 17:57 Klap voor atletiekploeg: Bonevacia mist Spelen vanwege hamstringblessure

Atleet Liemarvin Bonevacia, specialist op de 400 meter, komt door een hamstringblessure niet in actie op de Olympische Spelen in Parijs.

De 35-jarige Bonevacia is Nederlands recordhouder en stond voor zijn vierde olympische deelname. Hij had zich geplaatst voor de individuele 400 meter en is onderdeel van de succesvolle estafetteploegen.

De gemengde estafetteploeg loopt vanavond om 19.00 uur in de series. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Isaya Klein Ikkink staan aan de start.

"Ik baal ontzettend. Ik had nog hoop om toch te kunnen starten, maar de laatste dagen is gebleken dat dit echt niet lukt", aldus Bonevacia in een persbericht van de Atletiekunie. "Ik ben in de beste vorm van mijn leven, van mijn carrière zelfs." In juni stuntte de veteraan uit Willemstad nog met brons op de EK in Rome.

Technisch directeur Vincent Kortbeek: "Helaas hebben we na uitgebreid onderzoek en in overleg met Liemarvin, de coach-staf en de medische staf moeten besluiten dat het beter is om van deelname af te zien om het risico op ernstiger letsel te voorkomen."

De dertienvoudig Nederlands kampioen behaalde met de estafetteteams meerdere medailles op internationale titeltoernooien. Drie jaar geleden in Tokio verrasten de Nederlandse mannen met zilver op de 4x400 meter. Op de WK in het Amerikaanse Eugene was er zilver op de gemengde estafette. Eerder dit jaar was Bonevacia ook bij de bronzen race van de mannen op de WK indoor.

Supporten

Bonevacia: "Ik baal misschien nog wel het meeste dat ik het niet kan laten zien op de 400 meter individueel. Ik voelde me gewoon supergoed en dan ineens van de een op de andere dag gebeurt dit. Ik ben wel naar Parijs gekomen, want ik wil echt mijn team supporten en er voor ze zijn."