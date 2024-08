EPA Teddy Riner laat zien hoeveel olympische titels hij heeft

NOS Sport • vandaag, 20:00 Franse judolegende Riner sluit individuele carrière op ultieme wijze af: 'Een icoon' Anne van Eijk volgt de Olympische Spelen in Parijs Anne van Eijk volgt de Olympische Spelen in Parijs

Allez les Bleus verandert in Allez Teddy. Het publiek gaat staan, bijna niemand blijft op zijn stoel zitten in de Champ-de-Mars Arena. Een orkaan van geluid volgt, want Teddy Riner is op de schermen te zien. De Franse judolegende maakt zich in de catacomben klaar voor de olympische finale.

Riner wordt hartstochtelijk aangemoedigd, Franse vlaggen worden wild heen en weer gezwaaid, zelfs een gigantisch kartonnen bord met de afbeelding van zijn hoofd komt tevoorschijn in het publiek. En dan, als de finale 44 seconden onderweg is, gooit hij zijn tegenstander op zijn rug. Ippon, geeft de scheidsrechter aan, en dat is het teken voor het publiek om compleet uit zijn dak te gaan. Hun judoheld heeft zojuist op ultieme wijze zijn individuele judocarrière afgesloten.

4:09 Parisien Riner wint finale boven 100 kilogram en pakt derde individuele judogoud

Voormalig judoka Henk Grol had het al voorspeld: "Het wordt een iconische dag voor het judo". Allemaal vanwege die ene man in de zwaargewichtsklasse: Riner, de Franse 'teddybeer'.

Elf individuele wereldtitels en na vandaag drie individuele olympische titels staan er op zijn naam. Tussen 2010 en 2020 was hij maar liefst 154 partijen ongeslagen, ongekend in het moderne judo, volgens Grol. De inmiddels 35-jarige Fransman is met zijn lengte van 2,04 meter en gewicht van 141,5 kilo een indrukwekkende verschijning.

Met name dat sterke fysiek is een groot voordeel voor Riner, weet Grol. "Hij beweegt als iemand van 75 kilo, terwijl hij ruim 140 kilo en twee meter lang is. Mensen die heel lang zijn, zijn vaak wat stuntelig, maar hij niet."

Maar, zo vindt Grol, Riner is niet enkel door zijn fysiek zo ver gekomen in het judo. "Hij is ook een heel intelligente judoka. Hij weet wanneer hij moet aanvallen, hij voelt het aan. Hij is een icoon. Het is niet altijd even mooi judo meer, er zit wel wat sleet op. Maar ik heb hem gezien in zijn goede tijd en toen stond er echt geen maat op hem."

Immens populair

Het stadion, waar 4.000 mensen in passen, zit vandaag stampvol, want iedereen wil Riner zijn laatste individuele partijen zien judoën. Ook president Emmanuel Macron wil het niet missen. "De druk is enorm", aldus Grol. "Heel Frankrijk kijkt naar hem vandaag. Maar hij is ook heel koel in zijn hoofd, kan goed met stress omgaan."

"Hij is de Michael Jordan van het judo", vindt Grol, die in zijn laatste jaar als judoka in dezelfde gewichtsklasse uitkwam als Riner, maar nooit tegen hem judode. "Als je de olympische vlam mag aansteken, zegt dat denk ik wel genoeg over zijn status hier in Frankrijk."

ANP Het Franse publiek uitzinnig bij het zien van Teddy Riner

En hoe groot die status is, wordt al snel duidelijk op de laatste individuele judodag in Parijs. Het complete stadion gaat uit zijn dak, de naam Teddy klinkt door het hele stadion en zelfs het Franse volkslied wordt ingezet.

Op dat moment is Riner nog niet eens op de judomat verschenen. Als hij daadwerkelijk aan de beurt is, blijkt dat de Fransen nóg wat meer decibellen kunnen produceren. Ze leven hartstochtelijk mee als hij aan het judoën is. Bij elke aanval die Riner inzet, begint het publiek al te juichen. Vooral het duel in de kwartfinale tegen Guram Tushishvili is spannend. En dat had Grol wel verwacht. "Dat wordt oorlog. Dan staat er een Georgiër klaar met geslepen messen om hem te gaan fileren."

Die geslepen messen zijn ontegenzeggelijk aanwezig, maar Riner houdt zich knap staande. En als de held van de Fransen een kans ziet, gooit hij Tushishvili op zijn rug. Het publiek is uitzinnig van vreugde. Voor de Georgiër, die woest is en nadat hij zelf op zijn rug is gegooid ook Riner nog op zijn rug gooit, klinkt er massaal boegeroep.

Het is duidelijk dat de Fransen vandaag maar één winnaar willen zien: Riner. Als hij zowel de halve finale als de finale wint op ippon, is het sprookje compleet. Hij gaat door zijn knieën, bedankt uitgebreid het publiek. Want voor de derde keer in zijn carrière is hij olympisch kampioen geworden in een individuele categorie.

Riner is de tweede judoka die dat kan zeggen. Alleen de Japanner Tadahiro Nomura ging hem voor. Het Franse publiek kan zijn geluk niet op. Ook in de mixed zone, waar de journalisten de kans krijgen om de judoka te interviewen, is het dringen geblazen. Maar het deert Riner niet. Hij neemt de tijd en beantwoordt met een ontspannen lach op zijn gezicht de vragen.

Helemaal gedaan met zijn carrière is het overigens nog niet. Morgen staat nog de teamwedstrijd op het programma, het onderdeel waarop hij met Frankrijk de olympische titel kan prolongeren.

Bekijk hier een interview dat Léon Haan anderhalf jaar geleden had met Teddy Riner.

2:26 Judogrootheid Riner neemt met indrukwekkende erelijst afscheid: 'Trots op mezelf'