ANP

NOS Voetbal • vandaag, 18:28 'Lege tank' bij Ajax motiveerde winnend AZ: 'Laten zien hoe fit we zijn'

Met veel belangstelling was in Alkmaar gekeken en gelezen over de "leeg lopende batterij" bij Ajax. AZ-trainer Maarten Martens gebruikte het zelfs in zijn strijdplan voor de eredivisiewedstrijd vandaag thuis tegen Ajax. Het plan werkte: 2-1 winst.

"We hebben duidelijk aangegeven aan de groep dat we meer energie zouden moeten brengen, omdat er bij Ajax twijfel zit op dat vlak", zei AZ-coach Maarten Martens na het duel. "Dat hebben we gebruikt."

De 1-0 en 2-0 in de 65ste en 76ste minuut kwamen voor Martens niet onverwacht. "We wisten dat we ze in het laatste vlak zouden killen en dat is gebeurd. Weliswaar komen ze nog terug, maar al met al kunnen we tevreden zijn."

Ook Peer Koopmeiners, goed voor twee assists, had zich laten motiveren door de woorden uit Amsterdam. "We hebben de interviews gezien dat de tank leeg was. Wij spelen ook een dubbel programma en hebben laten zien hoe fit we zijn. We gingen 95 minuten de strijd aan."

'Zitten tegen limiet aan'

"Ik kan niet klagen over mijn spelers", zei Ajax-trainer Francesco Farioli. "We zitten tegen de limiet aan, dat is geen verrassing."

Ajax bleef voor het eerst onder Farioli zonder zege in twee opeenvolgende eredivisiewedstrijden. Bovendien incasseerde Ajax negen van zijn zestien tegentreffers dit eredivisieseizoen in zijn laatste zes wedstrijden.

Toch wil Farioli niet van een slechte serie spreken. "Tot vandaag waren we twaalf eredivisiewedstrijden ongeslagen, drie gelijk, negen gewonnen. Dat is niet echt een slechte serie."

'Slotfase geeft goede vibes voor donderdag'

"Ik was niet overenthousiast toen we van Feyenoord en PSV wonnen", gaat de Italiaan verder. "Ik weet waar we heen moeten. De reis is lang. Dat zei ik toen ook, kijk de interviews maar terug."

"Het resultaat van vandaag moeten we accepteren", aldus Farioli. "Voor ons is dit niet het beste moment van het seizoen. We moeten door."

Farioli putte moed uit de slotfase van de wedstrijd, toen Ajax via invaller Mika Godts nog de aansluitingstreffer maakte. "Eerlijk, we eindigen met energie en dat geeft goede vibes voor donderdag", verwees hij naar het duel met Lazio in de Europa League.