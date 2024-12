ANP Robert Eenhoorn

NOS Voetbal • vandaag, 09:57 Directeur Eenhoorn kijkt terug op tien jaar AZ: 'Geen spijt van ontslag Arne Slot'

Schreeuwend zat hij de afgelopen wedstrijden voor de televisie, zo fanatiek aan het aanmoedigen dat zijn vrouw er gek van werd. Robert Eenhoorn bekijkt tegenwoordig de prestaties van de Alkmaarse club in zijn eigen huis. Na tien jaar algemeen directeurschap laat hij de gang naar het stadion even zitten en is het tijd voor bezinning en terugblikken op een decennium lang AZ leiden.

"Ik ben er het meest ziek van dat we in die tijd niets gewonnen hebben. Ondanks dat we twee bekerfinales speelden en om het kampioenschap streden in het coronajaar", zo blikt Eenhoorn terug in de NOS Voetbalpodcast.

Tien jaar geleden, op 1 oktober 2014, begon de voormalig technisch directeur van de Nederlandse honkbalbond bij AZ. In dat jaar kende Eenhoorn een topstart. AZ eindigde als derde in de competitie en plaatste zich rechtstreeks voor de Europa League. Een prestatie die daarna alleen in het seizoen 2019/20 werd overtroffen (tweede plaats), met trainer Arne Slot aan het roer.

Eenhoorn was in zijn regeerperiode natuurlijk verantwoordelijk voor het aanstellen van Slot in 2019, maar opvallender is dat de Rotterdammer ook verantwoordelijk was voor een opmerkelijk ontslag van de huidig Liverpooltrainer.

Toptrainer Slot werd door hem en technisch directeur Max Huiberts buiten de deur gezet terwijl het sportief erg goed ging met AZ.

'Sta nog achter de beslissing'

Dat ontslag vond plaats in het seizoen 2020/21, omdat de trainer uit Bergentheim in gesprek was met Feyenoord om daar trainer te worden na afloop van zijn contract.

"Als dat het enige is wat men kan herinneren uit mijn periode, zou het niet goed zijn. Maar ik sta nog steeds achter die beslissing", zegt Eenhoorn, die er verder niet te diep op in wil gaan. "Op basis van de informatie die we destijds hadden, was de conclusie nu nog steeds hetzelfde geweest."

ANP Robert Eenhoorn en Arne Slot

De relatie tussen Eenhoorn en Slot is daarna nooit echt goed geweest. "We hebben elkaar vorig jaar nog wel de hand geschud bij AZ-Feyenoord, maar ik denk niet dat ik uitgenodigd word om eens bij Liverpool te komen kijken. Maar hij weet dat ik waardering heb voor zijn professionaliteit op het veld."

Dat Slot het eerst bij Feyenoord en nu bij Liverpool zo goed doet, verbaast de voormalig AZ-directeur niks. "Je zult van mij ook nooit horen dat hij een slechte trainer is. Hij is juist heel talentvol. Hij doet bij Liverpool precies hetzelfde als bij AZ, maar dan bij een veel grotere club."

In de periode van Slot bij de Alkmaarders kreeg Eenhoorn ook te maken met een flinke, onverwachte tegenvaller. In 2019 stortte een deel van het dak van het stadion in na harde wind. Er raakte niemand gewond.

"Ik ben wel trots op hoe we die situatie destijds hebben aangepakt", vertelt Eenhoorn. "Dat hebben we echt goed gedaan met elkaar."

ANP Het ingestorte dak in Alkmaar

Daarnaast is de voormalig directeur trots op hoe de jeugd bij AZ onder zijn leiding nog belangrijker is geworden. "Ik was al echt onder de indruk hoe ze daarmee bezig waren toen ik er kwam. Daar hebben we op voortgebouwd. De laatste jaren zie je dat de spelers eerst in het eerste van AZ terechtkomen en dan pas een stap maken. Daarvoor verloren we onze talenten nog wel eens voordat ze in ons eerste elftal speelden."

Toekomst in de Verenigde Staten?

Enkele talenten staan vanmiddag weer op het veld tijdens het duel met Ajax. Een wedstrijd die Eenhoorn wederom thuis zal bekijken. "De vorige keer vroeg mijn vrouw na een kwartier of ik niet gewoon naar het stadion kon gaan. Ik denk dat ik nu naar boven word gestuurd."

En als de Rotterdammer uitgeschreeuwd is, kan hij nadenken over zijn verdere toekomst. Bijvoorbeeld over het werken in de Verenigde Staten.

"Of ik dat zou willen? Dat zou kunnen." De 56-jarige Eenhoorn ziet namelijk veel goede dingen gebeuren aan de andere kant van de oceaan.

"In Amerika verdient namelijk elke club geld en daardoor willen mensen erin investeren. In Europa is er een aantal clubs dat geld verdient en lijden veel clubs verlies. Bovendien zie je in de Amerikaanse competities veel meer verschillende kampioenen, dat is in de Europese competities veel minder het geval. We kunnen echt wat van ze overnemen."