Vanzelf gaat het niet, maar AZ wint wel voor tweede keer op rij in eredivisie

Het gaat al weken niet vanzelf bij AZ en ook thuis tegen Heracles Almelo moest het in de eredivisie hard werken voor een overwinning. In Alkmaar won AZ met 1-0 door een laat doelpunt van Mayckel Lahdo.

Door de tweede overwinning op rij verstevigt AZ zijn positie op de zesde plaats in de eredivisie, vier punten voor NAC Breda en vijf punten achter FC Twente.

Een week geleden won AZ weer eens een eredivisieduel, moeizaam op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-2). Het was de eerste overwinning sinds 20 september. De weg omhoog leek ingeslagen, ook na het verdienstelijke gelijkspel thuis tegen Galatasaray in de Europa League (1-1). Maar zeker voor rust had de ploeg van Maarten Martens het lastig met nummer vijftien Heracles.