Kersvers AZ-directeur over druk speelschema: 'Sommige dingen moet je accepteren'

AZ-Ajax bij de NOS

AZ-Ajax (zondagmiddag om 14.30 uur) is bij de NOS te volgen via een liveblog op de app en website en via flitsen in het programma Langs de Lijn op Radio 1.

Zondagavond vanaf 19.00 uur is een samenvatting van de wedstrijd te zien in Studio Sport op NPO1