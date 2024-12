ANP Francesco Farioli

NOS Voetbal • gisteren, 23:31 'Batterij liep beetje leeg', Farioli ziet Ajax worstelen met vele wedstrijden

"De batterij in het team liep een beetje leeg." Dat is de verklaring van de Italiaanse Ajax-trainer Francesco Farioli voor het weggeven van een 2-1 voorsprong tegen FC Utrecht (2-2).

Ajax speelde in de eerste helft prima. De Amsterdammers controleerden de wedstrijd en wisten een 0-1 achterstand snel om te buigen in een 2-1 voorsprong. Maar in de tweede helft domineerde Utrecht en hadden de gasten de grootste kansen op de overwinning.

Dat de batterij leegging bij de spelers van Ajax, is wel te verklaren, vindt Farioli. "Wij hebben al 25 wedstrijden gespeeld, 10 meer dan Utrecht dit seizoen. Dat kan fysiek en mentaal voor problemen zorgen. Helemaal omdat deze club van ver moet komen en de manier waarop wij spelen veel van de spelers vraagt. Zoveel minuten spelen, daar betaal je uiteindelijk fysiek en mentaal de prijs voor."

Ajax mist frisheid

Farioli was hier al weken bang voor. Daarom wisselt hij veelvuldig. Wout Weghorst was in de uitwedstrijd tegen NEC afgelopen weekend nog gefrustreerd dat hij er vroeg werd afgehaald, nadat hij twee doelpunten had gemaakt en zijn hattrick niet kon voltooien.

"We moeten gewoon alle spelers fris hebben, anders kun je geen wedstrijden winnen", aldus Farioli.

En dat is op dit moment niet het geval. Farioli: "We creëren weinig 100 procent kansen. Maar Godts ontbreekt met een blessure, Brobbey en Weghorst waren de laatste weken ook niet fit en we persen nu Akpom uit op links. Als je frisheid mist voorin, dan mis je soms ook de kwaliteit om effectief te zijn voorin."

Al met al wil de Italiaan niet te negatief doen. "Als je alles bekijkt, staan we tweede in de competitie en ook nog in de top acht in de Europa League, maar natuurlijk valt er genoeg te verbeteren. We moeten de batterij nu weer even opladen en de benen en het hoofd even opfrissen."

'We hadden moeten winnen'

Waar Ajax baalde van het gelijkspel, was datzelfde gevoel er ook bij Utrecht-trainer Ron Jans. Hij zag een zeer goed spelend Utrecht. "We hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Het is mooi dat we dit tegen een top drie-club kunnen laten zien, maar dan moet je het wel afmaken natuurlijk."

Trainer Ron Jans was overigens boos op de gele kaart die hij kreeg in de wedstrijd tegen Ajax:

Dat was Jens Toornstra met hem eens. "Ik heb niet vaak in Amsterdam gewonnen van Ajax, maar vandaag was echt de uitgelezen kans om dat te doen. Dat is dus balen."

"Maar we hebben heel volwassen gespeeld. We moeten trots zijn dat we hier delen van de wedstrijd konden controleren en dat we goed meekonden met Ajax. Alleen tellen uiteraard de punten het meest."