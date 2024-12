Hoe lucky is Ajax? Op basis van statistieken leven Amsterdammers boven hun stand

Hoe worden expected goals berekend?

Deze statistiek toont het aantal goals dat je van een speler of team kunt verwachten, op basis van de kwaliteit van de doelpogingen. Dat is gebaseerd op een grote database met soortgelijke kansen. Bij het bepalen ervan wordt rekening gehouden met een aantal factoren.

Ook zaken als de hoek van waaruit de poging komt, of het een kopbal of een schot is en of er veel of weinig druk op de schutter wordt uitgevoerd, zijn van belang.