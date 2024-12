ANP Brian Brobbey

NOS Voetbal • vandaag, 13:37 Brobbey waarschijnlijk inzetbaar tegen Utrecht, Rensch nog niet fit genoeg

Ajax-trainer Francesco Farioli kan morgenavond in het inhaalduel met FC Utrecht zeer waarschijnlijk beschikken over Brian Brobbey. Devyne Rensch is nog niet hersteld van de blessure die hij zondag opliep tegen NEC.

"Brian heeft gisteren deels met het team getraind en is er vandaag waarschijnlijk weer helemaal bij. Dus de kans is groot dat hij morgen kan spelen", vertelde Farioli op een persconferentie daags voor het eredivisietreffen met Utrecht, dat derde staat in de eredivisie.

0:28 Ajax-trainer Farioli positief over fitheid Brobbey: 'Waarschijnlijk inzetbaar'

Brobbey liep vorige week tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad een hersenschudding op. De spits moest de wedstrijd tegen NEC aan zich voorbij laten gaan.

Roulatiesysteem

De terugkeer van Brobbey betekent hoogstwaarschijnlijk dat Wout Weghorst weer genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Weghorst werd tegen NEC, waarin hij met twee doelpunten heel belangrijk was, na een uur naar de kant gehaald en liet vervolgens weten niet achter het roulatiesysteem van Farioli te staan.

Farioli liet weten de spits te begrijpen. "Spelers willen het liefst alle wedstrijden de volledige negentig minuten spelen, maar ik heb een andere taak. Ik moet het grotere plaatje niet uit het oog verliezen en de spelers een heel seizoen fit zien te houden."

Ajax-FC Utrecht bij de NOS De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht is woensdagavond vanaf 20.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Direct na de wedstrijd is er ook een samenvatting te zien op NOS.nl en om 23.20 uur op NPO1.

Voor rechtsback Rensch komt de wedstrijd tegen Utrecht te vroeg. "Hij is behoorlijk hard geraakt op zijn been", aldus Farioli. "We gaan er alles aan doen om hem speelkaar te krijgen voor de wedstrijd van zondag (tegen AZ, red.)."

Rensch moest zondag na een halfuur het veld verlaten en werd vervangen door Anton Gaaei.