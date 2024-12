Getty Images Aanvoerder Nick Viergever na de nederlaag tegen PSV

NOS Voetbal • vandaag, 11:26 Kan Utrecht nu wel traditionele top drie-club verslaan? 'Als subtopper altijd uitdaging'

Maandenlang is FC Utrecht al de verrassing van de competitie. Tot afgelopen weekend was de ploeg van Ron Jans de trotse nummer twee van de eredivisie. Dat bleek tot nu toe het plafond, want koploper PSV (2-5) was te sterk, net zoals Feyenoord eerder dit jaar (0-2).

Vanavond krijgt FC Utrecht een nieuwe kans tegen een top drie-club. Lukt het dan wel om de drie punten te pakken?

Utrecht-trainer Ron Jans is voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff Arena hoopvol. "We spelen nog een paar toppers dit seizoen. Er zal er altijd wel één tussen zitten waarin we kunnen pieken en verrassen. Waarom zou dat nu niet zijn?"

1:46 FC Utrecht blijft vertrouwen op driepunter in topwedstrijd: 'Als je er maar in gelooft'

Eerlijk is eerlijk, de 66-jarige oefenmeester had er afgelopen zondag ook meer van verwacht, in de thuiswedstrijd tegen PSV. "Dat het niet lukte kan om kwaliteit draaien, maar ook betekenen dat we nog meer tijd nodig hebben. Of het iets mentaals is? Dat denk ik niet. Peter Bosz zei niet voor niets dat zij de betere spelers hebben. Als je die hebt, win je vaker wedstrijden."

'Je moet er wel in geloven'

De huidige nummer drie van de eredivisie denkt overigens dat gebrek aan kwaliteit, vergeleken met de topclubs, prima te kunnen compenseren, vertelt aanvoerder Nick Viergever.

"Als een team op en top is, erin gelooft, mentaal sterk is en de taken uitvoert zoals besproken, dan zijn er altijd kansen. Daar moet je wel in geloven en dat doen wij ook. Het ligt echt aan onszelf. We zullen elke minuut bij de les moeten zijn."

Ajax-FC Utrecht bij de NOS De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht is woensdagavond vanaf 20.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Direct na de wedstrijd is er ook een samenvatting te zien op NOS.nl en om 23.20 uur op NPO1.

Dat was zondagmiddag het probleem, zagen Jans en Viergever. "We speelden een uur goed, maar we moeten het nu 90 minuten lang volhouden", vertelt de verdediger.

'Ajax grillig'

Maar het is geen uitgemaakte zaak dat dat zomaar even gaat lukken, zegt Viergever. "Voor een subtopper is het namelijk altijd een uitdaging om tegen de top drie te spelen. Je moet boven jezelf uitstijgen. Voor een club uit de traditionele top drie is het toch makkelijker om zulke zware wedstrijden te spelen."

Maar trainer Jans ziet dat Ajax, ondanks de goede resultaten, zeker een opening laat voor een goed resultaat. "Soms halen ze een heel hoog niveau, maar bij NEC kwamen ze ook weer heel goed weg. Het is nog erg grillig. Dus er zijn altijd kansen."

Utrecht zonder Didden en Descotte Trainer Ron Jans van FC Utrecht heeft woensdag niet de beschikking over verdediger Matisse Didden (niet wedstrijdfit) en aanvaller Anthony Descotte (hamstringklachten) voor het uitduel met Ajax. De twee spelers zijn niet schadevrij uit de verloren wedstrijd tegen koploper PSV gekomen. Ook Alonzo Engwanda en Can Bozdogan ontbreken, zij zijn al langer afwezig.