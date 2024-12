NOS Voetbal • vandaag, 16:24 Ajax verliest vechtwedstrijd bij AZ en raakt negen punten achter op PSV

5:51 Bekijk de samenvatting van AZ - Ajax

Een gefrustreerd Ajax heeft zich ondanks twee afgekeurde doelpunten onmachtig getoond tegen AZ, dat sterk voor de dag kwam en won in Alkmaar: 2-1.

Zo verzuimde Ajax andermaal, na het gelijkspel tegen FC Utrecht van woensdag, om in het spoor van de ongenaakbare koploper PSV te blijven. Het verschil bedraagt nu negen punten.

Nummer drie FC Utrecht kan vanmiddag nog over Ajax heen kruipen als het wint van Almere City. AZ, nummer zes van de eredivisie, nadert FC Twente op twee punten.

NOS

Trainer Francesco Farioli bleek goed op de hoogte van de recente resultaten van Ajax in Alkmaar, waar het in de laatste zes wedstrijden slechts één keer won. "Laten we proberen dat te veranderen", zei de Italiaanse coach voor het duel.

De laatste winstpartij dateert alweer van vier seizoenen geleden, toen de Amsterdammers met 0-3 wonnen dankzij doelpunten van Antony, Davy Klaassen en David Neres. Alleen Klaassen was er vandaag weer bij.

Farioli voerde zoals gebruikelijk de nodige wijzigingen door in zijn basiself. De coach liet Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Bertrand Traoré op de bank. AZ startte met Ernest Poku en Troy Parrott ten faveure van Kees Smit en Mexx Meerdink.

Kansjes AZ

AZ drong na een korte fase van aftasten aan door hoog druk te zetten, wat resulteerde in kansjes van Parrott, Sven Mijnans en Ruben van Bommel. Maar echt veel had het nog niet om het lijf.

Het Alkmaarse publiek werd pas echt wakker geschud toen Van Bommel prachtig met een volley op de paal mikte, na goed terugleggen van Parrott met de borst. Vorig seizoen besliste Van Bommel het duel eigenhandig door tweemaal te scoren (2-0).

Ajax ontsnapte en raakte zichtbaar gefrustreerd. Meer en meer legde AZ zijn wil op aan de Ajacieden. Wout Weghorst en Josip Sutalo kregen geel voor stevige tackles, terwijl Anton Gaaei ontsnapte aan een kaart na een tik van achteren bij Van Bommel.

ANP

Vlak voor rust zette Peer Koopmeiners rechtsbuiten Poku vrij voor de keeper, maar Remko Pasveer redde knap door zich voor het schot te werpen.

Op de paal

In de tweede helft was Van Bommel opnieuw onfortuinlijk. Met een fijne uithaal schoot hij wederom hard op de paal.

Even later leek Ajax geheel tegen de verhoudingen in op voorsprong te komen, maar Weghorst werkte een voorzet met zijn arm over de achterlijn. En dus keurde scheidsrechter Marc Nagtegaal de treffer af.

Pro Shots

In de 64ste minuut was het dan toch raak voor AZ. Parrott maakte een knappe spitsengoal door een lage voorzet van Koopmeiners binnen te tikken: 1-0.

De ingevallen Brian Brobbey was net als Weghorst trefzeker, maar ook zijn kopgoal werd afgekeurd. Vlak voor de Ajacied de lucht in sprong om de bal de hoek in te sturen, trok Brobbey zijn tegenstander naar de grond.

Een kwartier voor tijd verdubbelde invaller Mayckel Lahdo met het hoofd de score nadat Pasveer bij een hoekschop had misgetast.

Bekijk hier de drie goals:

Daarna deed Ajax nog wat terug via de ingevallen Mika Godts die in de korte hoek raak schoot. Tot dan toe had Ajax nog geen enkel officieel schot op doel kunnen noteren.

Ajax zette een slotoffensief in, maar kwam ondanks speldenprikjes van Brobbey en Fitz-Jim niet meer tot een gelijkmaker.