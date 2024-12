AFP PHOTO/NYPD Vrijgegeven foto van de schutter in New York

vandaag, 14:46 Nieuwe foto's vrijgegeven van schutter topman UnitedHealthcare

De politie in New York heeft twee nieuwe foto's vrijgegeven van de schutter die woensdag topman Brian Thompson van de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealthcare doodschoot in New York.

In de Verenigde Staten is nog altijd een klopjacht gaande, maar essentiële aanwijzingen lijken te ontbreken. Zo is de naam van de schutter niet bekend en zoeken de autoriteiten ook nog naar het vuurwapen waarmee de topman is gedood.

De 50-jarige Thompson werd woensdagochtend doodgeschoten bij het hotel waar de zorgverzekeraar een bijeenkomst hield. De politie zegt uit te gaan van een geplande en goed voorbereide aanslag. De dader wist te ontkomen aan de politie en stond nog geen uur na de aanval bij een busstation. Of hij daadwerkelijk de bus is ingestapt of waar hij daarna naartoe is gegaan, is nog altijd onbekend.

Monopolygeld

De fiets waarop de dader vluchtte, is ook nog niet gevonden. Wel vond de politie twee dagen geleden de rugzak van de dader in Central Park. Hierin vond de politie onder meer monopolygeld en een jas van Tommy Hilfiger.

Zaterdag doorzochten duikers de grootste vijver van het stadspark, in de hoop het wapen te vinden waarmee Thompson is geliquideerd. De FBI looft een beloning van maximaal 50.000 dollar (zo'n 47.000 euro) uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de schutter.

Ondanks de "enorme hoeveelheid bewijsmateriaal" is het voor de autoriteiten vijf dagen na de aanslag nog steeds gissen waar de dader zich bevindt en wie hij is. Er zijn wel DNA en een gedeeltelijke vingerafdruk gevonden op een weggegooid waterflesje.

De politie probeert te achterhalen of de schutter een ontevreden werknemer of een klant van de verzekeraar is. Op de kogelhulzen op de plaats van het misdrijf stonden de woorden delay, deny en depose: "vertraag", "wijs af" en "verwerp".

Mogelijk verwijzen die woorden naar de manier waarop Amerikaanse zorgverzekeraars claims in behandeling nemen. UnitedHealthcare krijgt veel kritiek van zowel patiënten als politici vanwege het veelvuldig afwijzen van verzekeringsclaims.

Beveiliging

UnitedHealthcare is een van de grootste verzekeraars van de Verenigde Staten, die grotendeels verantwoordelijk is voor het sociale verzekeringsprogramma van de overheid, Medicare. Het bedrijf hield in New York en jaarlijkse conferentie voor beleggers.

In de nasleep van de moord op Thompson schroeven andere verzekeraars hun beveiliging op en halen zij foto's van hun bestuurders van het internet.