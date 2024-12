AFP

NOS Nieuws • vandaag, 02:18 Politie New York denkt rugzak te hebben van schutter topman UnitedHealthcare

De Amerikaanse politie denkt de rugzak te hebben gevonden van de verdachte van de moord op een topman van zorgverzekeraar UnitedHealthcare. Na een zoektocht met honden en drones troffen ze de tas aan in Central Park, waar de verdachte naartoe was gevlucht. Volgens de politie stapelen aanwijzingen over zijn vluchtroute zich ondertussen op.

Zo wordt aangenomen dat hij New York per bus verliet. De politie zegt te beschikken over videobeelden waarop te zien is dat de verdachte een taxi neemt naar een busstation, waarvandaan bussen vertrekken naar New Jersey, Philadelphia, Boston en Washington D.C. Op de beelden is te zien dat hij het busstation ingaat, maar niet dat hij het gebouw verlaat.

Ook zegt de politie vingerafdrukken en dna-bewijs te hebben. "We zijn bezig met het verwerken van een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal", aldus de politiechef van New York. De rugzak is inmiddels ook naar een lab gestuurd voor forensisch onderzoek.

Geruchtmakend

De geruchtmakende liquidatie van UnitedHealthcare-topman Brian Thompson maakt een hoop los in de Verenigde Staten. UnitedHealthcare is een van de grootste verzekeraars, die grotendeels verantwoordelijk is voor de landelijke zorgverzekering Medicare. Thompson was in New York voor een jaarlijkse conferentie voor beleggers.

Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt en zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, waar vergeefs is geprobeerd hem te reanimeren.

Volgens de New Yorkse politie wijst alles erop dat de moord goed is voorbereid. Het pistool was uitgerust met een geluiddemper. Op de plaats delict vond de politie kogelhulzen waarop woorden als delay, deny en depose waren geschreven: "vertraag", "wijs af" en "verwerp". Experts gaan ervan uit dat de man ervaring had met vuurwapens.

Naam en motief nog onbekend

Ondanks de "enorme hoeveelheid bewijsmateriaal" is de naam van de verdachte - net als het motief - nog onbekend. De politie probeert te achterhalen of de schutter een ontevreden werknemer of klant van de verzekeraar is.

Afgelopen donderdag gaf de politie foto's van de verdachte vrij. De verdachte verhulde zijn gezicht op de meeste beelden met een masker, maar in gesprek met een medewerkster van een hostel trok hij dat even naar beneden - volgens Amerikaanse media om te flirten. "We moesten veel videobewijs doornemen om dat ene money shot te vinden met het masker naar beneden", zegt de politiechef van New York daarover.

NYPD De verdachte in de lobby van een hostel

Ook wordt steeds duidelijker hoe de vermoedelijke schutter zich in de aanloop naar de moord gedroeg. Hij arriveerde op 24 november in New York City, met een bus die vertrok uit de stad Atlanta en onderweg meerdere tussenstops maakte.

In New York bezocht hij meerdere horecagelegenheden, waar hij zich legitimeerde met een vals identiteitsbewijs en steeds contant afrekende.