Topman zorgverzekeraar VS doodgeschoten in New York

Een topman van een van de grootste Amerikaanse zorgverzekeraars, UnitedHealthcare, is doodgeschoten in New York. Volgens burgemeester Eric Adams gaat het om een gerichte aanval. "Dit lijkt niet om willekeurig geweld te gaan. Het lijkt erop dat iemand dit bewust heeft gedaan, we zullen de dader oppakken."

Brian Thompson (50) is rond 07.00 uur lokale tijd neergeschoten bij een hotel in Manhattan. Daar zou een dag voor beleggers van het moederbedrijf van de zorgverzekeraar worden gehouden. Politiechef Jessica Tisch zegt dat de schutter Thompson opwachtte en van enkele meters afstand het vuur op hem opende.

Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt en is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, waar vergeefs is geprobeerd hem te reanimeren. Na de aanval zou de schutter te voet zijn gevlucht. Er is nog niemand opgepakt, de politie is op zoek naar de verdachte. Het zou gaan om een man met een grijze rugzak.

NYPD Foto van de vermoedelijke dader, verspreid door de politie in New York

Volgens Tisch is hij voor het laatst gezien in Central Park. Er is een beloning uitgeloofd voor informatie over de verdachte en schietpartij. Moederbedrijf UnitedHealth heeft de dag voor beleggers afgebroken. "We hebben te maken met een dringend medisch noodgeval", zei topman Andrew Witty voordat de bijeenkomst rond 09.00 uur werd afgeblazen.

In een verklaring zegt het bedrijf geschokt te zijn door het overlijden van Thompson. "We werken nauw samen met de politie en vragen om geduld en begrip op dit moeilijke moment", aldus UnitedHealth.