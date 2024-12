Klopjacht op schutter in New York gaat verder, 'teksten op kogelhulzen'

UnitedHealthcare is een van de grootste verzekeraars, die grotendeels verantwoordelijk is voor de landelijke zorgverzekering Medicare. Het bedrijf hield een jaarlijkse conferentie voor beleggers. Vanwege de dodelijke schietpartij is die afgebroken.

Ervaren schutter

Drones en honden

Naar de schutter, gekleed in een donkere hoodie en in bezit van een grijze rugzak, wordt gezocht met drones en honden. Ook worden beelden van beveiligingscamera's in het centrum van de New York onderzocht. Nadat hij Thompson had neergeschoten, vluchtte de dader per fiets Central Park in.