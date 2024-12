Teleurgestelde Verhoeven voelt jaren tellen, voor Rigters komt klap na het gevecht

Glory / PJ Roca

Wie niet beter wist, zou denken dat zowel Rico Verhoeven als Levi Rigters verloren had. Beide kickboksers oogden teleurgesteld na het gevecht, waarin de troon van koning Verhoeven wankelde, maar prins Rigters net tekortkwam.

"Ik weet het niet, ik voel gewoon dat ik ouder word", stamelde Verhoeven aan het begin van zijn persconferentie in stadion Gelredome. "Alles wordt gewoon zwaarder. Het was echt een lastige wedstrijd."

De 35-jarige Verhoeven ging in de derde ronde voor acht tellen naar de grond na een rechtse hoek, maar hij herstelde de schade door Rigters in de vierde ronde een knockdown te bezorgen.

Teleurstelling bij Rigters na het gevecht

"Het is moeilijk om van deze zege te genieten. Ik ben zo kritisch op mijn eigen prestaties. opnieuw heeft hij me geraakt", zei Verhoeven die zijn titel in het zwaargewicht voor de twaalfde keer met succes verdedigde.

"Ik voel me teleurgesteld. Maar ik neem de overwinning mee naar huis en daar doen we het voor."

Nog een paar gevechten

In aanloop naar het gevecht sprak Verhoeven openlijk over een aanstaand afscheid van de sport. Hij vertelde nog een paar gevechten te willen doen. En zijn moeizame zege in de Gelredome versterkte dat gevoel alleen maar.

"Het is zwaarder dan vijf of tien jaar geleden", beaamde hij. "Vooral het herstel duurt langer. Vroeger deed ik alles in de vijfde versnelling. Nu moet ik soms terugschakelen naar de vierde of zelfs de derde."

2:04 Verhoeven baalt van neergaan tegen Rigters: 'Bittere pil, maar toch gewonnen'

Verhoeven prees Rigters door hem in de top drie van zijn zwaarste tegenstanders te scharen, samen met Sem Schilt en Badr Hari.

De 29-jarige Rigters oogstte applaus met zijn optreden, maar ook bij hem overheerste de teleurstelling. Na afloop stond hij aangeslagen in de ring, de emoties van de laatste week kwamen eruit.

"Ik wilde dit gevecht winnen voor mijn vader", vertelde Rigters. Vorig weekend overleed zijn 77-jarige vader na een lang ziekbed. "Als je dan verliest komt het extra hard aan. Het deed meer pijn dan anders."

Hazes

Bij de opkomst van Rigters schalde het nummer 'Kleine Jongen' van André Hazes door de Gelredome, de kickbokser zong hardop mee terwijl hij naar de ring liep.

"Het paste gewoon bij het moment. Vandaag deed ik het voor mijn vader, maar ik vecht ook voor mijn twee zoontjes."

Dat hij verloor, wilde Rigters niet wijten aan de hectische laatste week. "Natuurlijk is het lastig om je focus op het gevecht te houden als zoiets gebeurt, maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Mijn voorbereiding was anders dan normaal, maar ik zal niet zeggen dat mijn verliespartij daardoor komt."

2:04 Rigters na nederlaag tegen Verhoeven: 'Was niet genoeg, alles moet nog beter worden'

"Uiteindelijk is Verhoeven al zo lang kampioen omdat hij altijd maar weer opstaat en doorvecht. Dat maakte vandaag ook weer het verschil."

Toch had hij de kampioen bijna te pakken. Terwijl Verhoeven neerging na de rechter hoek, miste een knie van Richters zijn hoofd maar net.

Crematie

"Als ik hem daar wel raak, dan win ik waarschijnlijk", zei Rigters op zijn persconferentie. Bovenop zijn hoofd zat een flinke pleister, op de plek waar Verhoeven hem een bloedende wond bezorgde.

Dat was Rigters' minste zorg. "Maandag is de crematie van mijn vader. Het is voor mij de eerste keer dat ik iemand zo dichtbij verlies. Ik heb het nog niet echt een plekje kunnen geven, dat gaat nu pas gebeuren."