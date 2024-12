ANP

NOS Sport • vandaag, 06:00 'Nette jongens' Verhoeven en Rigters gunnen elkaar het beste, maar vanavond even niet Bart van Dooijeweert redacteur NOS Sport

Bart van Dooijeweert redacteur NOS Sport



Ontspannen prikt Rico Verhoeven zijn vork in een grote bak ananas, vrijdagochtend vlak voor de weging en persconferentie voor zijn titelgevecht. Een paar stoelen verderop zit het begeleidingsteam van zijn tegenstander Levi Rigters.

Het gaat er gemoedelijk aan toe tussen de twee kampen. Verhoeven en Rigters gaan vanavond vechten alsof hun leven ervan afhangt, maar in aanloop naar het gevecht in stadion Gelredome in Arnhem is er geen kwaad woord gevallen.

Verhoeven deed deze week zelfs iets wat hij nooit eerder had gedaan: hij stuurde een appje naar zijn aanstaande tegenstander. De aanleiding was triest, de vader van Rigters overleed vorig weekend.

Korte omhelzing

"Dan is het normaal om hem sterkte te wensen en je medeleven te betuigen", zegt Verhoeven. Al had hij dat niet bij andere vechters gedaan. "Maar met Levi is er gewoon een goede vibe."

ANP Rico Verhoeven (links) en Levi Rigters tijdens de staredown

Die goede sfeer is er even later ook bij de staredown na de weging van de twee zwaargewichten. Verhoeven (125,2 kilo) en Rigters (111,6) kijken elkaar weliswaar diep in de ogen aan en heffen hun vuisten vlak bij het gezicht van de ander. Maar dan is er een stevige handdruk en een korte omhelzing.

En dat blijft toch opvallend in het kickboksen, een sport waar veel straatschoffies en soms ook flinke criminelen de ring instappen om hun tegenstander stevig toe te takelen. Verhoeven en Rigters doen het anders; het zijn allebei nette jongens.

Sinterklaasjournaal

De wereldkampioen kickboksen verscheen enkele weken terug nog in het Sinterklaasjournaal: hij zette zijn schoen voor de kindervriend. Ook Rigters trad in aanloop naar het gevecht op voor een jong publiek. Hij beantwoordde voor het Jeugdjournaal met zijn kenmerkende brede lach en zachte stem vragen van kijkers.

De 35-jarige Verhoeven staat al jarenlang bekend als de ideale schoonzoon in de kickbokswereld. Niet voor niets kreeg hij 'Prince of Kickboxing' als bijnaam. Een titel met een dubbele betekenis, vanwege het onmiskenbare talent van de toen nog jonge Verhoeven, maar ook omdat hij de prins op het witte paard is, de ideale schoonzoon.

Lana Pictures Rico Verhoeven tijdens de persconferentie

Eenmaal wereldkampioen werd hij 'King of Kickboxing'. Vervolgens droeg Verhoeven zijn oude bijnaam over aan de zes jaar jongere Rigters. De nieuwe 'prins' toont zich buiten de ring van zijn beste kant, onder meer als sociaal werker voor probleemjongeren.

"Mensen zien mij inderdaad als een lieve jongen", beaamt Rigters. Op jonge leeftijd twijfelde hij of de harde kickbokswereld wel bij hem zou passen, maar hij vond er uiteindelijk zijn eigen weg. "Ik ben heel ver gekomen door het op mijn manier te doen. Laat mij maar gewoon zijn wie ik ben."

En dus geen trash talk, onderlinge rivaliteit of beledigingen een dag voor het gevecht. Op de persconferentie wisselen Verhoeven en Rigters louter beleefdheden uit. Omdat er simpelweg sprake is van onderling respect.

Rigters kan alleen maar waardering hebben voor de prestaties van Verhoeven, die de sport al een decennium domineert. "Maar nu is het mijn tijd. Ik ga hem van zijn troon stoten. Het gaat gebeuren." Het is een van de weinige strijdlustige opmerkingen van de dag.

Kort en zakelijk

Verhoeven reageert opnieuw beleefd: "Ooit zal het zijn dag zijn, maar zaterdag nog niet. Hij hoort zeker bij de beste vijf tegenstanders die ik in al die jaren gehad heb, maar mist nog een beetje ervaring om kampioen te kunnen worden."

Alle vriendelijke woorden, omhelzingen en het respect ten spijt, vanavond wordt het keihard knokken in de Gelredome. Verhoeven gaat Rigters niet zachter slaan nu hij privé iets verschrikkelijks heeft meegemaakt, verzekert de wereldkampioen.

Het appcontact tussen de twee kickboksers bleef deze week kort en zakelijk. Verhoeven: "Ik heb hem laten weten dat ik met hem meeleef. Maar vanavond is het gewoon keiharde business."