NOS Sport • vandaag, 13:05 Overleden vader Rigters wilde dat titelgevecht doorging: 'Hij zei: knokken'

2:01 Rigters twijfelde nooit over titelgevecht na overlijden vader: 'Alles gebeurt met reden'

Voor kickbokser Levi Rigters is het titelgevecht tegen Rico Verhoeven zaterdagavond extra beladen door het overlijden van zijn vader (77) eerder deze week. Maar Rigters heeft niet getwijfeld om in stadion Gelredome gewoon de strijd aan te gaan. "Mijn vader zei zelf dat ik moest gaan knokken. Ik ga niet opgeven. Dat wilde hij ook niet."

Bij de voorbeschouwende Glory-persconferentie vrijdagmiddag in een hotel op Schiphol was er vooral veel respect tussen de zwaargewichten Verhoeven en Rigters, de koning en de prins van het kickboksen. Verhoeven vertelde dat hij na het treurige nieuws ook meteen in de telefoon is geklommen om zijn tegenstander een berichtje te sturen.

"Ik heb namelijk hetzelfde meegemaakt in 2017. Mijn vader overleed toen ook vlak voor een wedstrijd. Dat doet wat met je. Ik moet mijn pet voor Levi afnemen. Het zegt veel over de persoon dat hij er morgen staat."

'Geen moment twijfel'

Volgens Rigters was het geen optie om niet in de ring te verschijnen zaterdagavond. "Hij was al lange tijd ziek en hij vertelde mij dat ik moest knokken. Deze wedstrijd is onderdeel van een droom."

Daardoor blijft de 29-jarige kickbokser uit Abcoude de kans houden om Verhoeven van de troon te stoten. De koning van het kickboksen is bij Glory al tien jaar lang kampioen in het zwaargewicht.

ANP Verhoeven en Rigters stonden in maart ook tegenover elkaar

Rigters: "Hoewel het een heftig moment is in het leven, geloof ik erin dat dingen gebeuren met een reden. Dit geeft mij energie en ik heb het vertrouwen dat ik die energie om kan zetten in iets moois."

'Verwacht allerbeste versie'

Daarnaast heeft de nieuwste uitdager van Verhoeven zich met een nieuw team in Thailand voorbereid op zijn belangrijkste wedstrijd tot nu toe. "Een stap die ik nodig had", volgens Rigters. "Ik ben daar door een hel gegaan en dat heb je nodig voor zo'n partij tegen Rico."

Verhoeven denkt dan ook niet dat deze Rigters hetzelfde voor de dag komt als in maart, toen de twee ook tegenover elkaar stonden. Toen won Verhoeven al na twee rondes. "Ik verwacht nu dan ook de allerbeste versie van Levi te zien en dan moet ik de beste versie van mezelf blijven om hem te verslaan."

Voor de wedstrijd zaterdagavond zijn al meer dan 20.000 kaarten verkocht.