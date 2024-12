Glory/PJ Roca Levi Rigters

NOS Sport • vandaag, 11:02 Vader van kickbokser Rigters overleden, maar gevecht met Verhoeven gaat door

Levi Rigters is in aanloop naar zijn gevecht met Rico Verhoeven getroffen door persoonlijk leed. Andre Rigters, de vader van de kickbokser, is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden.

Desondanks wil Rigters het gevecht met Verhoeven komende zaterdag in Gelredome door laten gaan. De twee strijden om de wereldtitel in het zwaargewicht.

Kickboksorganisatie Glory bevestigt het nieuws in een korte verklaring. "De Glory-familie is bedroefd door het overlijden van de vader van Levi Rigters. We houden nauw contact met Levi en zijn team."

"Momenteel heeft Levi tijd nodig met zijn naasten, maar hij bevestigt deel te nemen aan de strijd om de wereldtitel met Verhoeven in het hoofdgevecht van het evenement Collision 7."

Glory/PJ Roca Staredown tussen Verhoeven en Rigters (rechts)

Daarnaast bevestigt Glory dat de 29-jarige Rigters vrijdag aanwezig zal zijn bij een weging en persconferentie om met Verhoeven vooruit te blikken op het gevecht. Tot die tijd zal de kickbokser niet reageren in de media.

Hoogtepunt in carrière

Voor Rigters moet het gevecht met de 35-jarige Verhoeven het hoogtepunt van zijn carrière worden. Hij wordt al jaren gezien als een groot talent in de kickbokswereld en de mogelijke opvolger van Verhoeven.

Enkele jaren geleden kreeg Rigters van Verhoeven de bijnaam 'the Prince of Kickboxing'. Zelf staat Verhoeven, die al ruim tien jaar onafgebroken wereldkampioen is, bekend als 'the King of Kickboxing'.

In onderstaande video van twee weken geleden blikt Rigters vooruit op het gevecht met Verhoeven:

3:10 Rigters ging naar Thailand op trainingskamp voor titelgevecht: 'Nog nooit zo hard getraind'

"Dit wordt het gevecht waar ik al jaren naartoe heb gewerkt", zei Rigters bij een eerder persmoment. "Het gaat gebeuren, ik ga Verhoeven verslaan."

Er zijn ruim 20.000 kaarten verkocht voor het evenement. Daarmee wordt het gevecht tussen Verhoeven en Rigters het op één-na-best bezochte kickboksevenement in Nederland van Glory. Alleen het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in 2019 trok nog meer publiek.