Glory/PJ Roca Levi Rigters

gisteren, 23:33 Rigters neemt het op tegen Verhoeven in titelgevecht na winst op Rajabzadeh

Levi Rigters wordt de komende tegenstander van Rico Verhoeven. Hij plaatste zich voor het titelgevecht door vanavond in Kroatië met een technische knock-out te winnen van Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan.

Verhoeven, die de titel bij het zwaargewicht van kickboksbond Glory al tien jaar in bezit heeft, zal nu op 7 december in stadion Gelredome in Arnhem met Rigters in gevecht gaan. Het wordt de twaalfde keer dat Verhoeven zijn titel gaat verdedigen.

"Maar Rico, het is tijd voor een nieuwe kampioen", zei Rigters na afloop.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Verhoeven en Rigters het tegen elkaar opnemen. In maart troffen de twee kickboksers elkaar in de finale van een toernooi.

Verhoeven won toen, ook omdat Rigters gehavend aan de finale begon. Toch wist de Amsterdammer zijn tegenstander met een spectaculaire spinning backfist voor acht tellen naar de grond te werken.

ANP Verhoeven en Rigters in maart

De 29-jarige Rigters wordt - ook door Verhoeven zelf - al geruime tijd als mogelijke opvolger van de wereldkampioen gezien. Niet voor niets kreeg hij de bijnaam 'Prince of Kickboxing'. Een bijnaam die Verhoeven droeg in het begin van zijn loopbaan, voordat hij 'The King of Kickboxing' werd.

Die bijnaam maakte hij zaterdag in Zagreb waar door Rajabzadeh in drie rondes te verslaan.

Sterk begin

Rigters begon sterk aan het duel met de Azerbeidzjaan. De Nederlander dook er bovenop en deelde harde klappen uit. Rajabzadeh had geen antwoord en kwam er nauwelijks aan te pas. Het was enigszins verrassend dat twee van de vijf juryleden Rajabzadeh nog uitriepen tot winnaar.

In de tweede ronde deelde Rigters weer meteen een flinke klap uit, maar daarna ging het momentum naar zijn tegenstander. Er kwamen rake klappen van de 33-jarige Rajabzadeh en Rigters was duidelijk aangeslagen. De 29-jarige Nederlander nam gas terug en kreeg weer een harde stoot in het gezicht. Deze ronde werd unaniem toegekend aan de kickbokser uit Azerbeidzjan.

Rake kopstoot, geen diskwalificatie

Rajabzadeh bleef daardoor in de derde ronde ook aanvallen, maar hij werd zelfs zo fanatiek dat hij op een gegeven moment een kopstoot uitdeelde aan Rigters. De scheidsrechter besloot het bij een waarschuwing te houden, maar hem niet te diskwalificeren.

Toch duurde het gevecht daarna niet meer lang. Na de waarschuwing raakte Rigters zijn tegenstander eerst met de vuist en daarna met de knie vol in het gezicht.

Dat leverde Rajabzadeh zo'n grote snee op dat de doktoren het niet verantwoord vonden om verder te vechten. Richters won zo op een technische knock-out.