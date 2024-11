NOS Sport • vandaag, 20:35 Verhoeven bijna tien jaar ongeslagen, maar: 'Rigters een van de beste tegenstanders'

"Hij staat zeker in de top vijf van de moeilijkste tegenstanders in mijn leven", zegt Rico Verhoeven over Levi Rigters, zijn tegenstander in het titelgevecht op 7 december in Arnhem. Tijdens een persconferentie in Amsterdam blikten de twee vandaag vooruit op dat treffen.

1:13 Kickboksers Verhoeven en Rigters maken zich op voor titelgevecht

Verhoeven gaat in de Gelredome voor de twaalfde keer zijn titel verdedigen. Het wordt alweer het 75ste gevecht voor de veteraan, die op zijn hoede is voor zijn aankomende tegenstander.

"Hij brengt iets anders dan andere zwaargewichten. Hij is een attractieve vechter, hij springt door de ring met spectaculaire acties als spinning backfists en scissor knees. Ik houd ervan, het is erg leuk om naar te kijken."

Overeenkomsten

De overeenkomsten zijn talrijk tussen de twee kickboksers. Verhoeven en Rigters zijn zeker voor zwaargewichten erg atletisch. Beiden kunnen afwachtend en gecontroleerd vechten. Ze zullen er waarschijnlijk niet blind invliegen, maar de tijd nemen om te zoeken naar een gaatje.

Er is ook een groot verschil: de 35-jarige Verhoeven heeft een vracht meer ervaring dan de 29-jarige Rigters. Het was Verhoeven die vier jaar geleden de bijnaam 'the prince of kickboxing' gaf aan de jonge Rigters. "Ik denk dat hij het in zich heeft om op een dag kampioen te worden", zei hij toen. Zelf wordt Verhoeven al jarenlang 'the king of kickboxing' genoemd.

Er is geen haat en nijd tussen beide kickboksers, maar wederzijds respect. Dat blijkt ook bij de staredown na de persconferentie.

Nadat ze elkaar diep in de ogen hebben gekeken, volgt er een korte omhelzing. "Ben je er klaar voor?", vraagt Verhoeven. "Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren", antwoordt Rigters. "Ik wens je succes", lacht Verhoeven.

Tien jaar

Als Verhoeven wint van Rigters, dan bereikt hij opnieuw een mijlpaal in zijn lange en succesvolle carrière. Dan is de 35-jarige Brabander namelijk tien jaar zonder nederlaag.

In januari 2015 verloor Verhoeven voor het laatst, van Andrej Gerasimtsjoek, een vechter uit Belarus die al vijf jaar met pensioen is. "Pfoe, dat is echt lang geleden", zei Verhoeven vandaag. Hij is al twintig gevechten op rij ongeslagen.

"Maar ik kan het me nog goed herinneren, hoor, dat gevoel van verliezen. En soms voel ik me ook zo na een gewonnen partij. Ik ben mijn eigen grootste criticaster. Als ik win, kan ik toch heel teleurgesteld zijn over een paar fouten."

Wereldtitel

Het gevecht met Gerasimtsjoek ging niet om de wereldtitel bij Glory. Die heeft Verhoeven sinds 2013 op zijn naam en is straks ook de inzet in het duel met Rigters.

De prins aast al sinds zijn komst bij Glory in 2020 op een kans tegen koning Verhoeven. Een eerste kans kreeg Rigters in maart vorig jaar, maar het werd een ongelijke strijd.

ANP Rigters en Verhoeven tijdens hun vorige gevecht, in maart van dit jaar

Verhoeven en Rigters troffen elkaar in de finale van een achtmanstoernooi. Rigters begon het gevecht gehavend na zware partijen van eerder op die avond. Verhoeven was veel frisser en won het gevecht met de moeizaam lopende Rigters vrij eenvoudig.

Toch was er één spectaculair moment in de Gelredome waarbij Verhoeven flink in de problemen kwam. Met een spinning backfist (een klap vanuit een draai om de as) wist Rigters zijn oudere opponent te vloeren.

"Ik heb dat moment nog heel vaak teruggekeken", lachte Rigters. "Het was een hele mooie actie en het geeft me het vertrouwen."

In aanloop naar het nieuwe gevecht met Verhoeven veranderde hij van trainer. "Ik heb nog nooit zo hard getraind. Vorig jaar had ik geen plan, geen goede voorbereiding, want ik zat toen zonder trainer. Daarom zal ik op 7 december een heel andere vechter zijn."