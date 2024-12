NOS Rico Verhoeven

NOS Sport • vandaag, 22:39 Verhoeven wankelt en moet er diep voor gaan, maar verslaat Rigters in titelgevecht

Rico Verhoeven heeft voor de twaalfde keer met succes zijn titel in het zwaargewicht verdedigd. In stadion Gelredome moest hij er heel diep voor gaan, maar was hij uitdager Levi Rigters de baas.

Het gevecht was vooraf aangekondigd als de strijd tussen de King (Verhoeven) en de Prince (Rigters) van het kickboksen. De 35-jarige Verhoeven heeft al meerdere keren gezegd dat hij de zes jaar jongere Rigters als zijn potentiële opvolger ziet.

Maar vanavond stond Verhoeven zijn troon nog niet af. De kampioen wankelde wel een paar keer en kwam in de derde ronde op achterstand toen Rigters hem neersloeg. Maar Verhoeven knokte zich terug en won de partij op punten.

André Hazes

Het evenement trok ruim 20.000 toeschouwers en was daarmee het op één na best bezochte kickboksgevecht ooit in Nederland. Alleen het duel tussen Verhoeven en Badr Hari in 2019 trok nog meer publiek.

In aanloop naar het gevecht werd Rigters getroffen door een trieste privégebeurtenis. Zijn vader overleed vorig weekend op 77-jarige leeftijd, maar de kickbokser uit Abcoude twijfelde er niet over om het gevecht af te zeggen, ook omdat zijn vader dat niet had gewild. Hij kwam in de Gelredome op onder het nummer 'Kleine Jongen' van André Hazes.

Knietje

Aan het einde van de gelijk opgaande eerste ronde ging Verhoeven neer na een ongeoorloofd knietje in het kruis van Rigters. Aanvankelijk kreeg Verhoeven van de scheidsrechter acht tellen, maar dat werd teruggedraaid. Uiteindelijk gaven drie van de vijf juryleden de ronde aan Verhoeven.

In de tweede ronde waren alle juryleden op de hand van Verhoeven. Rigters probeerde het af en toe met zijn gevreesde spinning backfist en andere spectaculaire technieken, maar zonder succes. Het tempo van Verhoeven lag te hoog voor de uitdager.

Rigters liep in de derde ronde met een bloedende snee op zijn voorhoofd in de ring. Toch wist hij Verhoeven neer te slaan met een snoeiharde rechtse hoek. De knie van Rigters miste het hoofd van de titelverdediger maar net, maar Verhoeven kreeg nu wel acht tellen en kwam op achterstand in het gevecht.

De rollen werden omgedraaid in ronde nummer vier. Verhoeven sloeg met zijn rechter Rigters voor acht tellen tegen het canvas en kwam weer op voorsprong.

Onderling respect

De laatste ronde moest de beslissing brengen. Rigters ging met hoge trappen op zoek naar het beslissende punt, maar wist Verhoeven steeds net niet vol te raken.

Het gevecht eindigde met een knuffel tussen de twee vechters, die in de dagen vooraf al hun onderlinge respect lieten blijken. De jury wees Verhoeven unaniem als winnaar aan.

Na afloop vroeg Verhoeven om een groot applaus voor Rigters. "Deze man is een toekomstige kampioen, 100 procent!", riep de winnaar.