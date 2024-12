Omroep Flevoland

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 17:25 Broer gewurgde Ryan te horen op geluidsfragment: 'Dat meisje is klaar'

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak rond de dood van de 18-jarige Ryan nieuw bewijsmateriaal gepresenteerd. In een audiofragment is een van haar broers, verdachte Mohamed Al N., te horen in gesprek met zijn oom, meldt Omrop Fryslân.

"Ik zweer het, zij wil ons vernederen," zegt Al N. in het geluidsbestand over zijn zus. "Ik ben eerlijk, als we weten waar dat meisje is, is dat meisje klaar."

Zijn oom is op het fragment ook te horen. Hij probeert hem op andere gedachten te brengen en zegt dat Ryan iemand nodig heeft om mee te praten: "Het is niet nodig dat het tot dood en moord leidt, en die onzin. Zij is nog jong."

Het lichaam van Ryan werd in mei gevonden in een moeraspoel bij de Oostvaardersplassen. Ze bleek gewurgd. Haar handen waren op haar rug gebonden en haar mond en neus waren afgeplakt met tape. Het OM verdenkt de broers Mohamed en Muhanad Al N. ervan dat zij met hun vader de vrouw met een vooropgezet plan hebben gedood.

Te westers

Binnen het gezin, dat in het Friese Joure terechtkwam na hun vlucht voor de oorlog in Syrië, zou al langere tijd ruzie zijn. Ryan zou zich te westers hebben gedragen.

Ryan verklaarde zelf bij de politie al eens dat ze mishandeld en bedreigd werd door haar vader. Een van haar broers liet toen aan de politie weten dat hij vond dat Ryan de eer van de familie had aangetast door zichzelf live op TikTok te tonen in westerse kleding en met make-up.

De twee broers hebben in een eerdere zitting ontkend hun zusje te hebben gedood. "Mijn vader heeft het gedaan", zei een van hen. Hij zou Ryan hebben meegenomen het gebied in. "Ik wist niet dat zij zou worden gedood", verklaarden ze eerder.

De vader, die waarschijnlijk naar Syrië vluchtte, schreef eerder een brief aan De Telegraaf en De Leeuwarder Courant waarin hij zegt zijn dochter te hebben gedood. Zijn zoons hebben volgens hem niets met de dood te maken. De politie zou volgens hem niemand anders moeten verdenken dan hem. Het OM vermoedt juist dat de broers wel degelijk medeverantwoordelijk zijn voor de moord.

Het gepresenteerde audiofragment versterkt volgens de rechter de verdenking tegen de broers. Ze moeten langer in voorlopige hechtenis blijven. De volgende zittingsdag is op 7 januari.