ANP Rechtbank Lelystad

NOS Nieuws • vandaag, 13:44 • Aangepast vandaag, 13:50 Broers ontkennen moord Ryan om familie-eer en wijzen naar hun vader

Twee Syrische broers uit Joure ontkennen dat zij hun zusje Ryan hebben vermoord uit eerwraak. Zij wijzen naar hun vader, die zelf ook beweert dat hij de dader is. Het OM verdenkt hen alle drie van moord.

In mei werd het lichaam van de 18-jarige Ryan gevonden in een moeraspoel bij de Oostvaardersplassen. De jonge vrouw bleek gewurgd. Haar handen waren op haar rug gebonden en haar mond en neus waren afgeplakt met tape.

Vandaag stonden de broers voor het eerst terecht voor de rechtbank in Lelystad. Hun vader vluchtte de dag na de moord terug naar Syrië. Zijn zaak wordt mogelijk later behandeld zonder hem.

Te westers

Volgens het Openbaar Ministerie is Ryan door haar vader en broers gedood omdat zij zich te westers gedroeg. Daarover was al langere tijd ruzie in het gezin, dat in Friesland terechtkwam na hun vlucht voor de oorlog in Syrië.

Een van haar broers had al eens aan de politie verteld dat hij eerbaarheid van de familie geschonden vond omdat Ryan live op TikTok te zien was in westerse kleding en met make-up. Ryan gaf zelf aan dat ze werd mishandeld en bedreigd door haar vader.

Laat de vissen haar opeten. Bericht in de familie-app van het gezin

Hij stuurde drie uur voor de dood van zijn dochter een "ijzingwekkend bericht" in de familie-app, vertelde de officier van justitie vanochtend. Daarin gaf hij zijn zoons opdracht om Ryan in het water te dumpen. "Laat de vissen haar opeten, zodat er geen sporen van haar te vinden zijn", schreef hij.

De vader was woedend om het gedrag van zijn dochter, die al een tijdje niet meer thuis was geweest. Hij wilde weten waar "het varken" uithing. "Een slang als kind is eervoller dan haar", appte hij.

Broers ontkennen

Ryan verbleef in de dagen voor haar dood op een adres in Rotterdam. De vader schakelde zijn zoons van 22 en 24 in om haar op te halen, naar een afgelegen plek te rijden en haar lichaam verzwaard in het water te gooien.

Daarbij dienden zij alle sporen te wissen. Later berichtte hij zijn zoons: "Stop maar en wacht tot ik kom en het afhandel."

Volgens het OM is onduidelijk wat er precies is gebeurd toen ook de vader naar de Oostvaardersplassen was gekomen. De twee broers ontkenden vandaag in de rechtszaal dat zij hun zusje hebben vermoord. "Mijn vader heeft het gedaan", zeiden beide mannen. Hij zou Ryan hebben meegenomen het gebied in. "Ik wist niet dat zij zou worden gedood."

Niet meer onder controle

De voortvluchtige vader schreef eerder al aan De Telegraaf en de Leeuwarder Courant dat hij de enige dader is. Volgens de advocaat van een van de broers heeft hij dit ook aan zijn vrouw geappt.

"Ik had mezelf niet meer onder controle", schreef hij. "Ik heb haar gewurgd en in de rivier gegooid." De politie zou volgens hem niemand anders moeten verdenken dan hem.

Volgens het OM zijn de twee broers van Ryan wel degelijk medeverantwoordelijk voor de moord. "Alles wijst erop dat zij een grote rol hebben gehad bij haar geplande dood", zei de officier van justitie. Bewijs haalt het OM onder meer uit camerabeelden en appverkeer. Zo kon de telefoon van Ryan net op tijd worden gered, Het toestel lag nog werkend in het water met 1 procent batterij.

Bezorgd

De politie zei vandaag bezorgd te zijn om eergerelateerd geweld onder bepaalde groepen migranten en vraagt zich af of er genoeg aandacht voor is tijdens de inburgering in Nederland.

Bij het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de politie worden de laatste jaren steeds meer zaken gemeld. Bij ruim een kwart daarvan waren vorig jaar Syriërs betrokken. Of het aantal geweldsincidenten rond familie-eer toeneemt of dat simpelweg vaker de hulp van het expertisecentrum wordt ingeroepen, is onduidelijk.

De rechtszaak over de dood van Ryan gaat later dit jaar verder.