Twee verdachten vast voor dood 18-jarige vrouw in Lelystad

Het lichaam van de vrouw werd op 28 mei door een voorbijganger gevonden in het water langs de Knardijk in Lelystad, meldt Omroep Flevoland . Uit politieonderzoek bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

Dagen niet gezien

Het slachtoffer was voor het laatst gezien op 22 mei in Joure. De politie onderzoekt nog wat er in de dagen voor haar dood is gebeurd.