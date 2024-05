SQ Vision De politie bij de woning waar de vrouw werd gevonden

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:52 Dode vrouw gevonden in woning Goirle, politie vermoedt misdrijf

Een dode vrouw die eergisteren werd gevonden in haar eigen woning in Goirle, is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het lichaam van de 43-jarige vrouw werd vrijdagmiddag gevonden in een appartement aan het Wildpleintje. Het slachtoffer werd gevonden na een melding bij de politie. Bekenden konden geen contact met haar krijgen. Eerder liet de politie al weten rekening te houden met een misdrijf.

Omroep Brabant meldt dat forensisch onderzoekers na de vondst uitgebreid onderzoek hebben gedaan in en rondom de woning. Dat onderzoek is nog niet afgerond en zal de komende dagen doorgaan, laat de politie weten. Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook de precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

De politie laat weten dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. "Daarom roepen we getuigen, of mensen die meer weten over de vrouw, op om contact met ons op te nemen", zegt de politie. "Alle details, hoe klein ook, kunnen ons mogelijk helpen."