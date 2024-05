Politie Het lichaam van Mike Venema en zijn auto werden in 2019 uit de Caraïbische zee getakeld

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 17:47 Vrouw (26) aangehouden in zaak dode Nederlander op Curaçao

De politie heeft in Rotterdam een 26-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander woonde op Curaçao en verdween in 2018 spoorloos van het eiland. Zijn lichaam werd bijna een jaar later gevonden in zijn auto die op de bodem van de Caribische Zee lag.

Het is nooit duidelijk geworden wat zich die dag heeft afgespeeld. De politie denkt dat Venema het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De Nederlandse en Curaçaose politie doen samen onderzoek naar zijn overlijden. In dat onderzoek is vandaag de verdachte aangehouden in een woning in Rotterdam, meldt Rijnmond. Of de vrouw ook uit Rotterdam komt, is niet bekend. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Pick-up

Venema was een geboren en getogen Heemskerker. Hij woonde sinds 2009 op Curaçao, waar hij actief was als loodgieter en klusjesman. Venema woonde in een appartement maar verbleef vlak voor zijn vermissing in een resort op het eiland.

Daar werd Venema op 12 september 2018 voor het laatst gezien. Tien maanden later vond een krabduiker op de bodem van de zee zijn pick-up met daarin zijn stoffelijke resten.

De politie heeft via opsporingsprogramma's en sociale media meerdere keren aandacht gevraagd voor de zaak. Vorig jaar augustus loofde de Peter R. de Vries Foundation een beloning uit van 100.000 euro voor de gouden tip over de dood van Mike Venema.