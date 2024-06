Marcel Antonisse - ANP Hoofdkantoor van Telegraaf Media Groep (TMG) in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 18:52 Telegraaf geeft e-mails met 'moordbekentenis' aan OM

De Telegraaf heeft e-mails, waarschijnlijk afkomstig van de vader van een vermoorde 18-jarige vrouw uit Joure, overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt hoofdredacteur Kamran Ullah aan de NOS. De man zou in de mails het doden van zijn dochter hebben bekend.

De redactie van de krant benaderde onlangs per mail een koeriersbedrijf in Leeuwarden. De eigenaar van het bedrijf, Khaled Al N., zou de vader zijn van Ryan, de vrouw van wie het lichaam op 28 mei werd gevonden in het water langs de Knardijk in Lelystad.

Ryan werd op 22 mei voor het laatst gezien in haar woonplaats Joure. Uit politieonderzoek bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

Dinsdag kreeg De Telegraaf een reactie binnen van dat koeriersbedrijf. Het ging om twee e-mails, die in het Arabisch waren geschreven. Volgens een tolk stond er: "Ik verzoek u om te publiceren dat ik degene ben die gedood heeft" en "ik was heel erg boos op haar".

Vorderingsverzoek

De Telegraaf ontving woensdag een vorderingsverzoek van het OM, nadat de krant justitie om een reactie had gevraagd op de e-mails.

Hoofdredacteur Ullah benadrukt dat de krant geen verlengstuk is van justitie, maar hij besloot aan het verzoek van het OM mee te werken mede omdat het om een moordzaak gaat. "Omdat de afzender geen bron is, hoeft hij naar onze mening niet beschermd te worden", legt Ullah uit. "Daarnaast speelt het maatschappelijk belang een rol. Het gaat hier om de moord op een jonge vrouw."

De hoofdredacteur weet niet of de e-mails daadwerkelijk door de vader van de omgekomen vrouw zijn verstuurd. "Dat onderzoekt het OM nu." Tevens is de medewerking van De Telegraaf geen garantie voor toekomstige verzoeken van het OM. "We zullen iedere keer de afweging maken of we als krant meewerken."

Verdachten voorgeleid

In de zaak zitten twee verdachten vast, volgens meerdere media broers van het slachtoffer. Zij werden maandag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en blijven de komende twee weken vastzitten, meldt een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland.

De verdachten zijn 22 en 24 jaar en komen uit Joure en Leeuwarden. Ze zitten in volledige beperking. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

De vader van wie de mails mogelijk afkomstig zijn, zou zijn gevlucht naar Turkije. Eenmaal daar zou hij familieleden hebben ingelicht over de dood van zijn dochter en hun hebben verteld waar ze haar lichaam konden vinden.

De afzender van de twee mails schrijft volgens de krant dat hij inderdaad in Turkije is, in Istanbul om precies te zijn. Hij gaat verder niet in op een mogelijk motief: "De reden voor de moord is tussen mij en de rechter, dat zal ik voor de rechtbank voorlezen. De rechtbanken van Nederland zijn rechtvaardig en behandelen niemand oneerlijk."