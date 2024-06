Camjo media Joure/foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 22:55 OM vordert aan krant gestuurde 'bekentenismail' in zaak rond dode jonge vrouw

De politie heeft in overleg met het Openbaar Ministerie e-mails gevorderd die zijn gestuurd aan De Telegraaf. In die mails zou de vader van de onlangs omgekomen vrouw (18) uit Joure bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood.

De vordering kwam nadat De Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op de e-mails.

De Telegraaf schrijft dat de redactie Khaled Al N. had benaderd via een e-mailadres dat gekoppeld is aan het koeriersbedrijf van de man in Leeuwarden. Hij zou de vader zijn van de 18-jarige Ryan, de vrouw van wie het lichaam op 28 mei werd gevonden in het water langs de Knardijk in Lelystad. Uit politieonderzoek bleek dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen.

Die gevraagde reactie kwam gistermiddag binnen, aldus de krant. In de mails is een bekentenis te lezen. De Telegraaf vroeg een vertaler Arabisch naar de teksten te kijken. Volgens de tolk staat er: "Ik verzoek u om te publiceren dat ik degene ben die gedood heeft" en "ik was heel erg boos op haar".

Gevlucht naar Turkije

Gisteren hield de politie twee mensen aan in de zaak. Het gaat om twee mannen van 22 en 24 jaar uit Joure en Leeuwarden. Meerdere media, waaronder De Telegraaf en de Leeuwarder Courant, schrijven dat de aangehouden mannen broers van Ryan zijn.

De vader van wie de mails mogelijk afkomstig zijn, zou zijn gevlucht naar Turkije. Eenmaal daar zou hij familie hebben ingelicht over de dood van zijn dochter en hun hebben verteld waar ze haar lichaam konden vinden.

Al N. schrijft volgens de krant dat hij inderdaad in Turkije is, in Istanbul om precies te zijn. Hij gaat verder niet in op een mogelijk motief: "De reden voor de moord is tussen mij en de rechter, dat zal ik voor de rechtbank voorlezen. De rechtbanken van Nederland zijn rechtvaardig en behandelen niemand oneerlijk."

De politie Midden-Nederland zegt in een reactie niet verder in te kunnen gaan op de identiteit van de verdachten of de inhoud van de e-mails. De twee aangehouden verdachten zitten in volledige beperking. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat en dat politie en het OM geen informatie over de verdachten mogen geven.