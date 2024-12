ANP Yves Berendse scoorde deze zomer een monsterhit

NOS Nieuws • vandaag, 19:03 We genieten steeds meer van het levenslied: 'De schaamte is eraf' Judith van de Hulsbeek redacteur podcast De Dag

"Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou." Wie dit jaar een feestje, kroeg of festival bezocht, kon niet om de oorwurm van Yves Berendse heen. De zanger stond wekenlang bovenaan in de hitlijsten, wat een hit uit het genre levenslied zelden gebeurt.

Berendse is niet de enige die het genre terug op de kaart zet. Zoet, Zout, Zuur van Robert van Hemert werd een grote hit en vorig jaar bestormden Marco Schuitmaker met Engelbewaarder en Wesley Bronkhorst met Amalia de hitlijsten.

Dat het levenslied aan een opmars bezig is, komt mede door de populariteit van Nederlandstalige muziek in het algemeen. Muziekstreamingdienst Spotify heeft vandaag een overzicht gepubliceerd van meest gestreamde hits van 2024.

Daaruit blijkt dat we afgelopen jaar 7 procent meer naar muziek van eigen bodem zijn gaan luisteren. Terug in de tijd staat in de jaarlijst op de derde plek, achter de eveneens Nederlandse hits Sugardaddy en Europapa.

De internationale streamingdienst concludeert dat de Nederlandse muziek domineert en nog altijd aan populariteit wint. Ter vergelijking: in het eerste jaaroverzicht dat Spotify uitbracht, in 2014, stond geen enkele artiest van eigen bodem hoog in de lijstjes.

Ook in de Top 40 is de laatste jaren een opvallende piek van Nederlandstalige muziek te zien, legt Harry Denekamp van de stichting achter de hitlijst uit. Sinds 2022 komt het regelmatig voor dat tien of meer hits in de lijst Nederlandstalig zijn. "Dat was voor het laatst voorgekomen halverwege de jaren 90, met uitzondering van een korte piek in 2007."

Ook het levenslied pikt een graantje mee van het succes. Zanger Django Wagner merkt dat maar al te goed. "De markt groeit", vertelt hij in Podcast De Dag. "Het is hot en het is herkenbaar voor veel mensen", duidt Wagner zijn genre. "Je raakt mensen door te zingen in hun eigen taal."

Wagner brak zelf door in 2009 met Kali, een hit samen met het Rosenberg Trio, toen er minder ruimte was voor het levenslied. Hij ziet dat een nieuwe generatie zangers het genre de afgelopen jaren naar een groter podium heeft getild.

Dat is Denekamp met hem eens. "Je ziet dat de nieuwe generatie makers de jonge doelgroep weet aan te spreken." Lang teerde het genre op artiesten als Vader Abraham, Marianne Weber en Corry Konings.

ANP Django Wagner bij het Muziekfeest van het Jaar

In het geval van Yves Berendse is het succes extra bijzonder, concludeert Denekamp als hij de statistieken bekijkt. Terug in de tijd staat al een half jaar in de Top 40. Daarmee is het een van de tien grootste Nederlandstalige hits allertijden, een lijst waar het levenslied bijna niet terug te vinden is.

Een uitzondering is er voor Huilen is voor jou te laat van Corry en De Rekels. Die staat nu nog op plek 6 in de lijst, maar de kans is aanwezig dat Berendse die hit uit 1971 binnen enkele weken inhaalt.

Het genre wordt beter

Ook de rol van de radio is belangrijk, zegt Denekamp. "Zenders stappen makkelijker in. Hitzenders als Q-music en Radio 538 draaien het genre ook."

Django Wagner ziet dat veel gevestigde artiesten die altijd in het Engels zongen het de laatste jaren aandurven om Nederlandse muziek te maken en soms zelfs levensliederen te zingen.

Jan Paparazzi, radio-dj bij Sterren NL, merkt dat voor artiesten het taboe verdwenen is op het levenslied. "De schaamte is weg." Dat is volgens hem vooral te danken aan de kwaliteitsslag die de sector heeft doorgemaakt. "De opnames en de kwaliteit zijn veel beter."

ANP Smartlappen zoals de Zangeres Zonder Naam die maakte hoor je bijna niet meer

Daarnaast is het levenslied volwassen geworden, vindt Paparazzi. "Smartlappen als die van de Zangeres Zonder Naam, die hoor je bijna niet meer." Dat komt ook doordat het levenslied steeds meer popinvloeden krijgt.

Harry Denekamp vindt de recente samenwerking van Yves Berendse en Emma Heesters daar een goed voorbeeld van. "Bij Alleen met jou zie je dat de cross-over tussen een pop- en een levensliedartiest erg succesvol is."

Onzekere tijden

De levensliederen die goed scoren zijn vooral de feestnummers en de deskundigen snappen wel waarom. Het levenslied verbindt, is gezellig en biedt wat afleiding in tijden dat er uit de hele wereld verontrustend nieuws komt.

Dus mocht het levenslied in Spotify Wrapped, je persoonlijke jaaroverzicht van de streamingdienst, prominent aanwezig zijn, schaam je dan niet. Je bent zeker niet de enige bij wie dat zo is.

