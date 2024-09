RTV Drenthe Kaj Mulder (17) uit Drouwenermond

In samenwerking met RTV Drenthe NOS Nieuws • vandaag, 17:41 17-jarige bedenker hit 'Terug in de tijd' krijgt Gouden Plaat als dank

Eerder deze maand ontving zanger Yves Berendse een Gouden Award, omdat zijn nummer Terug in de tijd meer dan tien miljoen keer beluisterd was. De producers van het lied vonden dat ook Kaj Mulder (17) uit Drentse dorp Drouwenermond er eentje verdiende. Hij is namelijk degene die het onderwerp van het nummer heeft bedacht.

In gesprek met RTV Drenthe zegt Mulder dat hij in een muziekwinkel werkt bij de studio van producers Jeroen Russchen en Robert Vredeveld. Samen met Berendse kwamen ze naar hem toe met de vraag of hij een onderwerp wist voor hun liedje, omdat ze er zelf niet uitkwamen.

Er werden wat deuntjes op de piano gespeeld, waar Mulder naar eigen zeggen een wat melancholisch gevoel bij kreeg. "En toen zei ik: iets met terug in de tijd, een oude vriend terugzien die je heel erg hebt gemist." Zo gezegd, zo gedaan. Het nummer werd anderhalf jaar geleden uitgebracht en staat inmiddels op nummer 1 in de hitlijsten.

De jonge Drentenaar vond het eerst niet zo nodig dat hij de credits kreeg voor dit muzikale voorzetje. "Eigenlijk weet niemand dat ik dit onderwerp heb bedacht. Vrienden geloofden het eerst ook niet. Totdat ze deze plaat zagen", zegt Mulder. "Ik besef nu dat het toch wel heel bijzonder is."

The Voice Kids

Hij werkt zelf ook hard aan zijn muzikale carrière. In 2021 deed hij mee aan The Voice Kids en schopte hij het tot de battles. Miss Montreal was toen zijn coach. Ondertussen staat hij onder contract bij Russchen en Vredeveld en is hij druk aan het schrijven. "Wanneer ik zelf een top 40-nummer ga uitbrengen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is zeker de bedoeling", zegt hij.

Het nummer Terug in de tijd heeft inmiddels 22 miljoen streams en is daarmee alweer platina.