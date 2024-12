NOS Memhpis Depay

NOS Voetbal • vandaag, 15:34 Sinds Depays komst klom Corinthians uit degradatiezone, nu lonkt Copa Libertadores

Als de verlosser werd Memphis Depay half september ontvangen in São Paulo, en die status zal niet gauw minder worden. Ruim tien weken na het debuut van de Nederlandse voetballer voor Corinthians, dat in degradatienood zat, kan de Braziliaanse club niet meer degraderen en lonkt kwalificatie voor de Copa Libertadores.

Toen Depay bij Corinthians werd gepresenteerd stond de club op de achttiende plek met 22 punten, in de degradatiezone. Tien weken later staat Corinthians zevende, met 53 punten.

Met nog één duel te gaan, is een plek in de voorrondes van de Zuid-Amerikaanse Champions League bijna zeker.

NOS De opkomst van Corinthians sinds de komst van Depay

Afgelopen duels speelde de grote Braziliaanse club zich al veilig met zeges op Criciuma (4-2) en Vasco (3-1). Vannacht won Corinthians in de strijd om de plekken zeven en acht een cruciaal duel van Bahia. Depay scoorde twee keer, waaronder een snoeiharde vrije trap onderkant lat.

Depay kwam naar São Paulo om Corinthians in de hoogste Braziliaanse competitie te houden. Dat is gelukt en hij heeft zijn bijdrage afgelopen weken geleverd.

Beste presterende ploeg in Brazilië

De laatste tien duels is Corinthians de best presterende ploeg van het land. Van de tien duels die Depay voetbalde, won Corinthians er acht, speelde de ploeg één keer gelijk en werd er één duel verloren.

De Nederlander scoorde zes keer en gaf één assist. In het bekertoernooi gaf de aanvaller ook nog eens drie assists.

In september zocht verslaggever Matthijs Weststrate Depay op bij zijn eerste periode in Brazilië

4:20 Memphis' eerste week in Brazilië: 'De uitverkorene van de voetbalgoden'

Gods wil was het, volgens Depay, dat hij naar Brazilië zou komen om daar zijn carrière te vervolgen en Corinthians te redden. Maar bij Oranje-bondscoach Ronald Koeman moet hij zich meer bewijzen dan ooit. "Hij is nog steeds niet goed genoeg, vind ik. Ik denk dat hij nog niet fit genoeg is", zei Koeman een kleine maand geleden.

Hoe anders is zijn status in Brazilië.

In beeld bij Oranje?

Kort nadat de Corinthians-fans Depay verwelkomd hadden in het befaamde "gekkenhuis" doopte men hem in São Paulo om tot "uitverkorene van de voetbalgoden". De 30-jarige aanvaller uit Moordrecht liet zich fotograferen tussen de lokale bewoners en hij lijkt op zijn plek in de Braziliaanse stad.

Ook is de deur naar Oranje niet helemaal dicht. In november zei Koeman dat hij contact heeft gehad met Depay. "Als hij zo verder gaat, is hij wel in beeld voor maart", zei de bondscoach destijds.

Zondag speelt Depay met Corinthians het laatste competitieduel, uit bij Gremio.