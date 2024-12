SQ Vision Agenten doen onderzoek bij de plaats van de laatste explosie

NOS Nieuws • vandaag, 05:08 Derde aanslag in twee maanden in zelfde straat in Leende

Voor de derde keer in twee maanden tijd is er in dezelfde straat in Leende een explosief afgegaan. Deze keer ging het om een ontploffing bij de garagedeur van een huis.

Het explosief ging gisteravond om kwart voor twaalf af in de Strijperstraat in de Brabantse plaats. Er raakte niemand gewond. In de nacht ervoor was er een ontploffing bij de voordeur van een ander huis er vlakbij, zegt de politie tegen Omroep Brabant.

De forensische opsporing doet onderzoek in de straat en bij het pand waar gisteravond een explosief afging. De politie heeft met bewoners en getuigen in de straat gesproken.

Op 13 oktober was een ander huis in dezelfde straat ook al doelwit van een explosie. De bewoner was thuis toen zijn voordeur zwaar beschadigd raakte. Hij zegt geen idee te hebben waarom hij destijds doelwit was.