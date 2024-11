Regio15 Schade aan een portiek in Den Haag-Moerwijk

NOS Nieuws • vandaag, 02:43 Zeker vijf explosies bij woningen, veel schade

Zaterdagavond zijn er zeker vijf explosies bij woningen geweest. Die waren verspreid door het land: twee in Den Haag, in Almere, Helmond en Cuijk. Bij de incidenten raakte niemand gewond. In alle gevallen is de dader voortvluchtig.

In de Haagse wijk Moerwijk raakte de voordeur van een portiekwoning zwaar beschadigd door een explosie. Aan de andere kant van Den Haag, in de Rietbuurt, was halverwege de avond ook een ontploffing. Daar bleef de schade beperkt.

In Almere was aan het einde van de avond een explosie bij een woning. Daarop brak brand uit, die snel onder controle was. Ook hier was veel schade. Op foto's is te zien dat er veel glas op straat lag. Ook een steiger die voor het huis stond raakte beschadigd.

Ook in Cuijk, ten zuiden van Nijmegen, was het raak. Daar ontplofte zwaar illegaal vuurwerk in de hal van een appartementencomplex. Door de klap zijn ruiten gesprongen en dakpannen van het dak gekomen.

In Helmond ging een explosief af bij de voordeur van een huis. De politie is daar opzoek naar twee jonge verdachten.