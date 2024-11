Vrouw zwaargewond door explosie bij voordeur in Nieuwkuijk

Een vrouw in het Brabantse dorp Nieuwkuijk is vannacht zwaargewond geraakt door een explosie bij een woning. Het explosief ging rond 02.40 uur af bij de voordeur van het huis. Door de knal sprongen de ramen op zowel de boven- als benedenverdieping en werd de onderkant van de voordeur weggeblazen. Ook raakten dakpannen los.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel uit de woning gehaald en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de explosie en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden. Er is nog niemand aangehouden.

Huis-tuin-en-keukenconflicten

Het incident in het dorp tussen Waalwijk en Den Bosch kan worden toegevoegd aan een lange lijst met explosies. Dit jaar komt het aantal aanslagen, vooral gepleegd met zwaar vuurwerk, waarschijnlijk boven de duizend uit. Dat aantal neemt de laatste jaren rap toe. In 2021 werden er 212 geteld, het jaar erna 439 en vorig jaar 901, blijkt uit een politierapport dat eerder deze week werd gepubliceerd.

Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de meeste aanslagen te maken hebben met conflicten in het criminele milieu, maar na het analyseren van incidenten uit 2023 is dat beeld veranderd .

Slechts een op de vijf aanslagen houdt verband met criminele activiteiten, zoals een conflict over gestolen drugs. In het nieuwe onderzoek schat de politie dat ruim de helft van de incidenten te maken heeft met 'huis-tuin-en-keukenconflicten'.

Dat iemand gewond raakt bij een explosie, zoals vannacht in Nieuwkuijk, is uitzonderlijk. Intimidatie is het voornaamste doel, zegt de politie. Toch is het volgens onderzoekers een kwestie van tijd dat er meer slachtoffers vallen.