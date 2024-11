MediaTV De politie bij de woning waar vannacht een explosie was

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 08:43 Derde explosie in korte tijd bij woning in Barendrecht

Bij een woning in Barendrecht is vannacht opnieuw een explosie geweest. Het is de derde keer in korte tijd dat het raak is op hetzelfde adres.

De explosie was rond 02.30 uur bij de woning aan de Mandenmakerij. Niemand raakte gewond. Wel raakte de deur beschadigd en is een ruit gesprongen, meldt Rijnmond. Voor zover bekend is de dader nog op de vlucht. Het onderzoek is nog in volle gang.

Vorige week ging ook al twee keer een explosief af bij het huis. De eerste keer gebeurde dat in de nacht van zondag op maandag. Toen brak er ook brand uit en raakten twee auto's beschadigd. Een dag later was er rond 23.00 uur opnieuw een explosie.

Na de tweede explosies liet de gemeente Barendrecht weten beveiligingscamera's te plaatsen in de straat.