Explosies op twee plekken in Haarlem, ruiten gesneuveld

In Haarlem zijn gisterenavond rond 23.00 uur op twee verschillende plekken explosies geweest. De explosies waren vrijwel gelijktijdig in dezelfde wijk in het noorden van de stad, schrijft omroep NH .

De tweede explosie was rond dezelfde tijd in de Borneostraat, zegt een politiewoordvoerder tegen de omroep. Dat is zo'n zeshonderd meter verderop in dezelfde wijk. Het is onbekend wat de schade daar is.