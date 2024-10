AT5 Door de explosie raakte het interieur van de kerk beschadigd

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 17:09 Na brandstichting ook explosief bij kerk in Amsterdam Zuidoost

Een kerk in Amsterdam Zuidoost is vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Deze maand werd er ook al brand gesticht bij de kerk, zegt de politie.

Nadat een brand een deel van de kerk in de as had gelegd, vond anderhalve week later nog een poging tot brandstichting plaats. Vorige week heeft de gemeente camera's rondom de MCTC-kerk aan het Bullewijkpad geplaatst. De Afrikaanse kerk organiseert naast kerkdiensten ook veel activiteiten voor buurtbewoners.

Verband

Vannacht rond 02.00 uur is een raam ingegooid en werd er vuurwerk naar binnen gegooid. De EOD heeft ter plekke onderzoek gedaan. De recherche onderzoekt of er een verband is met de brand en de poging tot brandstichting.

Over een eventueel motief is nog niets duidelijk. Dominee Moses Alagbe begrijpt niets van de vernielingen: "We hebben geen vijanden, wie doet nou zoiets?", zei hij al eerder tegen AT5.