Explosies bij kapper en restaurant in Hoofddorp, geen gewonden

In Hoofddorp zijn vannacht op twee plekken explosies geweest. Hierbij zijn een kapperszaak en restaurant beschadigd.

De eerste explosie was zaterdagavond laat bij een kapperszaak aan de Concourslaan. Hierbij brak brand uit. De brandweer had het vuur rond 23.30 uur onder controle. Er zijn geen mensen gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Wel is het pand flink beschadigd. Op beelden is te zien dat de voorgevel van de winkel eruit ligt. Ook zouden omliggende panden zijn beschadigd door de rook.

De tweede explosie was rond 02.00 uur vannacht bij een restaurant aan de Noordmeerstraat. Ook hier vielen geen slachtoffers, zegt een politiewoordvoerder. De schade was minder groot dan bij de kapperszaak: er was volgens de woordvoerder alleen rookontwikkeling.